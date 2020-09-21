Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У МОЗ показали тижневу динаміку щодо COVID в Україні

Понеділок, 21 вересня 2020, 10:55

За минулий тиждень у порівнянні з позаминулим тижнем в Україні діагностували на 2 827 випадків COVID-19 більше і поклали в лікарні на 820 хворих на коронавірусну хворобу більше – зростання на 15% і на 28% відповідно.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За минулий тиждень, із понеділка по неділю, у нас захворіли 21 556 осіб. При цьому позаминулого тижня в нас було 18 729 осіб. Майже на 3 тисячі більше захворівших за минулий тиждень.

Крім того, також зросла кількість людей, яких госпіталізовано з COVID-19, із підтвердженим діагнозом: за минулий тиждень ця цифра склала 3 740 пацієнтів. Це також більше, ніж позаминулого тижня, коли було 2 920 людей.

Ми суттєво збільшили і продовжуємо збільшувати кількість тестувань методом ПЛР… За минулий тиждень ми зробили 188 349 тестувань методом ПЛР – це на 24 тисячі більше, ніж було позаминулого тижня, коли було 164 929 тестувань".

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоЛівий берег Києва затягло димом через пожежу на сміттєзвалищі

У неділю COVID-19 підтвердився у 2 675 українців, померли 26 хворих

Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

оновлено, фото, відеоУ Білорусі знову затримують учасників протестів

фото, відео"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Усі новини...
коронавірус
У неділю COVID-19 підтвердився у 2 675 українців, померли 26 хворих
Нові зони: Чоп і Канів – "червоні", Київ і Харків – "помаранчеві", Львів і Рівне – "жовті"
У Китаї COVID-19 виявили на упаковці з морепродуктами з Росії
Останні новини
11:25
Школа економічної журналістики УП та DW запускає онлайн-курс
11:21
ЦПК дав прогноз наслідків корупції за Зеленського
11:20
В ЄС чекають, що Кіпр розблокує санкції проти Білорусі завдяки рішенню по Лівії
11:20
Студенти влаштували акцію біля університету Шевченка через "Слугу народу"
11:18
НБУ за тиждень продав на міжбанку 71 мільйон доларів
10:55
У МОЗ показали тижневу динаміку щодо COVID в Україні
10:53
Офіс президента оприлюднив резюме кандидата в директори "Укроборонпрому" одним реченням
10:37
Литва, Польща і Румунія запропонують лідерам ЄС програму підтримки Білорусі
10:35
Еммі-2020: оголосили переможців телепремії
10:05
відеоСША закликають Росію піти з Криму та Донбасу і звільнити ув’язнених українців
Усі новини...