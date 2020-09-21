У МОЗ показали тижневу динаміку щодо COVID в Україні

За минулий тиждень у порівнянні з позаминулим тижнем в Україні діагностували на 2 827 випадків COVID-19 більше і поклали в лікарні на 820 хворих на коронавірусну хворобу більше – зростання на 15% і на 28% відповідно.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За минулий тиждень, із понеділка по неділю, у нас захворіли 21 556 осіб. При цьому позаминулого тижня в нас було 18 729 осіб. Майже на 3 тисячі більше захворівших за минулий тиждень.

Крім того, також зросла кількість людей, яких госпіталізовано з COVID-19, із підтвердженим діагнозом: за минулий тиждень ця цифра склала 3 740 пацієнтів. Це також більше, ніж позаминулого тижня, коли було 2 920 людей.

Ми суттєво збільшили і продовжуємо збільшувати кількість тестувань методом ПЛР… За минулий тиждень ми зробили 188 349 тестувань методом ПЛР – це на 24 тисячі більше, ніж було позаминулого тижня, коли було 164 929 тестувань".