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У МОЗ показали тижневу динаміку щодо COVID в Україні

Понеділок, 21 вересня 2020, 10:55
У МОЗ показали тижневу динаміку щодо COVID в Україні

За минулий тиждень у порівнянні з позаминулим тижнем в Україні діагностували на 2 827 випадків COVID-19 більше і поклали в лікарні на 820 хворих на коронавірусну хворобу більше – зростання на 15% і на 28% відповідно.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За минулий тиждень, із понеділка по неділю, у нас захворіли 21 556 осіб. При цьому позаминулого тижня в нас було 18 729 осіб. Майже на 3 тисячі більше захворівших за минулий тиждень.

Крім того, також зросла кількість людей, яких госпіталізовано з COVID-19, із підтвердженим діагнозом: за минулий тиждень ця цифра склала 3 740 пацієнтів. Це також більше, ніж позаминулого тижня, коли було 2 920 людей.

Ми суттєво збільшили і продовжуємо збільшувати кількість тестувань методом ПЛР… За минулий тиждень ми зробили 188 349 тестувань методом ПЛР – це на 24 тисячі більше, ніж було позаминулого тижня, коли було 164 929 тестувань".

 
Немчінов із посиланням на Укрінформ

Деталі: За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2 675 осіб, померли від ускладнень 26 хворих, одужали 672 людини, госпіталізували 493 хворих.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов
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