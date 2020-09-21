В Минздраве показали недельную динамику по COVID в Украине

За прошедшую неделю по сравнению с позапрошлой неделей в Украине диагностировали на 2827 случаев COVID-19 больше и положили в больницу на 820 больных с коронавирусной болезнью больше – рост на 15% и на 28% соответственно.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За прошедшую неделю, с понедельника по воскресенье, у нас заболели 21 556 человек. При этом на позапрошлой неделе у нас было 18 729 человек. Почти на 3 тысячи больше заболевших за неделю.

Кроме того, также выросло количество людей, которые госпитализированы с COVID-19 с подтвержденным диагнозом: за прошедшую неделю эта цифра составила 3740 пациентов. Это также больше, чем на позапрошлой неделе, когда было 2920 человек.

Мы существенно увеличили и продолжаем увеличивать количество тестирований методом ПЦР... За прошедшую неделю мы сделали 188 349 тестов методом ПЦР – это на 24 тысячи больше, чем на позапрошлой неделе, когда было 164 929 тестирований".