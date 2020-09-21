"Слуги народу" відреагували на закиди в агітації в університеті Шевченка

Політична партія "Слуга народу", яка напередодні влаштувала захід у дворі Київського національного університету, запевняє, що агітацією не займалася і хоче зробити внутрішній дворик червоного корпусу ВНЗ доступним для всіх.

Джерело: пресслужба "Слуги народу"

Дослівно: "Про "зелений корпус" КНУ імені Шевченка. Жарт – дотепний, але звинувачення в порушеннях – безпідставне.

Захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю.

До речі, ми вважаємо, що внутрішній дворик Червоного корпусу КНУ має бути публічно доступним, оскільки є частиною історії та культури Києва. Тому "Слуга Народу" виступить з ініціативою, щоб ворота дворику були відчинені для всіх охочих принаймні у денний час".

Деталі: "Слуга народу" запевняє, що захід у КНУ провели із дотриманням законодавства.

Так, у дворі Червоного корпусу університету "Слуги народу" розповідали про своє бачення розвитку Києва та презентували команду.

Також у партії заявили, що "будь-яка агітація не могла здійснюватися, оскільки згідно з положеннями Виборчого кодексу вона може з’явитися лише після появи відповідних суб’єктів виборчого процесу".

"Слуга народу" додала, що місцева організація партії стає суб’єктом після висування, а цей процес, запевняють в "СН", наразі триває.

У пропрезидентській партії також заявили, що політичні опоненти "СН" не раз проводили свої заходи на території вишів – на умовах оренди приміщень і без агітації студентів.

Що передувало: 20 вересня у внутрішньому дворі головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук представила список кандидатів від партії на виборах до Київради.

Також там виступав президент Володимир Зеленський.

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка вважає недопустимим проведення публічного заходу партії "Слуга народу" на території університету.

Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти.

Ця діяльність також суперечить листу Міністерства освіти і науки України "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня 2020 року 1/9-525.