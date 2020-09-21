"Слуги народа" отреагировали на обвинения в агитации в университете Шевченко
Политическая партия "Слуга народа", которая накануне устроила мероприятие во дворе Киевского национального университета, утверждает, что агитацией не занималась и хочет сделать внутренний дворик красного корпуса ВУЗа доступным для всех.
Источник: пресс-служба "Слуги народа"
Дословно: "О "зеленом корпусе" КНУ имени Шевченко. Шутка - остроумная, но обвинения в нарушениях - безосновательны.
Мероприятие состоялось на части открытой территории вуза выходного дня, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье.
Кстати, мы считаем, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, являясь частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время".
Детали: "Слуга народа" уверяет, что мероприятие в КНУ провели с соблюдением законодательства.
Так, во дворе Красного корпуса университета "Слуги народа" заявляют, что рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду.
Также в партии заявили, что "любая агитация не могла осуществляться, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса".
"Слуга народа" добавила, что местная организация партии становится субъектом после выдвижения, а этот процесс, уверяют в "СН", пока продолжается.
В пропрезидентской партии также заявили, что политические оппоненты "СН" не раз проводили свои мероприятия на территории вузов - на условиях аренды помещений и без агитации студентов.
Что предшествовало: 20 сентября во внутреннем дворе главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук представила список кандидатов от партии на выборах в Киевсовет.
Также там выступал президент Владимир Зеленский.
Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко считает недопустимым проведение публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета.
Согласно части 3 статьи 31 закона Украины "Об образовании", в учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат: наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений).
Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525.
Предыстория:
- 21 сентября у здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко студенты устроили акцию "Образование без политики" из-за конференции "Слуги народа", которую провели накануне на территории учебного заведения.