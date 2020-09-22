Степанов каже, що 13 тисяч осіб госпіталізовані із COVID-19 або симптомами
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі зайняті 13 тисяч ліжок, відведених для хворих на коронавірус.
Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Майже з 36 тисяч ліжок, які у нас відведені для хворих на коронавірус, вже близько 13 108 ліжок сьогодні на ранок були зайняті хворими з підтвердженим діагнозом або з симптоматикою коронавірусу".
Деталі: За його словами, за півроку кількість ліжок збільшили втричі. Міністр також додав, що наразі лабораторії тестують на коронавірус 30 тисяч зразків на добу, а ще на початку квітня в країні робили 200 тестів.
Лише за минулий тиждень, каже Степанов, зробили 188 тисяч ПЛР-тестів.
Що передувало: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу в Україні госпіталізували 493 хворих.
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Нагадаємо:
- За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2 675 осіб, померли від ускладнень 26 хворих, одужали 672 людини, госпіталізували 493 хворих.
- Загалом за час пандемії, тобто з початку березня, в Україні COVID-19 виявили у 178 353 осіб, із них 3 583 померли, а 78 184 одужали.
- Зараз на коронавірусну хворобу страждають 96 586 жителів України.