Степанов каже, що 13 тисяч осіб госпіталізовані із COVID-19 або симптомами

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі зайняті 13 тисяч ліжок, відведених для хворих на коронавірус.

Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Майже з 36 тисяч ліжок, які у нас відведені для хворих на коронавірус, вже близько 13 108 ліжок сьогодні на ранок були зайняті хворими з підтвердженим діагнозом або з симптоматикою коронавірусу".

Деталі: За його словами, за півроку кількість ліжок збільшили втричі. Міністр також додав, що наразі лабораторії тестують на коронавірус 30 тисяч зразків на добу, а ще на початку квітня в країні робили 200 тестів.

Лише за минулий тиждень, каже Степанов, зробили 188 тисяч ПЛР-тестів.

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу в Україні госпіталізували 493 хворих.

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