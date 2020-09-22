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Степанов каже, що 13 тисяч осіб госпіталізовані із COVID-19 або симптомами

Вівторок, 22 вересня 2020, 01:23

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі зайняті 13 тисяч ліжок, відведених для хворих на коронавірус.

Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV 

Пряма мова: "Майже з 36 тисяч ліжок, які у нас відведені для хворих на коронавірус, вже близько 13 108 ліжок сьогодні на ранок були зайняті хворими з підтвердженим діагнозом або з симптоматикою коронавірусу".

Деталі: За його словами, за півроку кількість ліжок збільшили втричі. Міністр також додав, що наразі лабораторії тестують на коронавірус 30 тисяч зразків на добу, а ще на початку квітня в країні робили 200 тестів. 

Лише за минулий тиждень, каже Степанов, зробили 188 тисяч ПЛР-тестів.

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу в Україні госпіталізували 493 хворих. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

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Нагадаємо: 

  • За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2 675 осіб, померли від ускладнень 26 хворих, одужали 672 людини, госпіталізували 493 хворих.
  • Загалом за час пандемії, тобто з початку березня, в Україні COVID-19 виявили у 178 353 осіб, із них 3 583 померли, а 78 184 одужали.
  • Зараз на коронавірусну хворобу страждають 96 586 жителів України.

Українська правда
Теми: СтепановкоронавірусМОЗ


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