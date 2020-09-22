Степанов говорит, что 13 тысяч человек госпитализированы с COVID-19 или симптомами

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас заняты 130 тысяч коек, отведенных для больных коронавирусом.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Почти с 36 тысяч кроватей, которые у нас отведенные для больных коронавирусом, уже около 13 108 коек сегодня утром были заняты больными с подтвержденным диагнозом или с симптоматикой коронавируса".

Детали: По его словам, за полгода количество коек увеличили втрое. Министр также добавил, что на данный момент лаборатории тестируют на коронавирус 30 тысяч образцов за сутки, а еще в начале апреля в стране делали 200 тестов.

Только за прошлую неделю, говорит Степанов, сделали 188 тысяч ПЦР-тестов.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки в Украине госпитализировали 493 больных.

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