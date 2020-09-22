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Степанов говорит, что 13 тысяч человек госпитализированы с COVID-19 или симптомами

Вторник, 22 сентября 2020, 01:23

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас заняты 130 тысяч коек, отведенных для больных коронавирусом.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Почти с 36 тысяч кроватей, которые у нас отведенные для больных коронавирусом, уже около 13 108 коек сегодня утром были заняты больными с подтвержденным диагнозом или с симптоматикой коронавируса".

Детали: По его словам, за полгода количество коек увеличили втрое. Министр также добавил, что на данный момент лаборатории тестируют на коронавирус 30 тысяч образцов за сутки, а еще в начале апреля в стране делали 200 тестов.

Только за прошлую неделю, говорит Степанов, сделали 188 тысяч ПЦР-тестов.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки в Украине госпитализировали 493 больных. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: 

  • За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.
  • Всего за время пандемии, то есть с начала марта, в Украине COVID-19 обнаружили у 178 353 человек, из них 3 583 умерли, а 78 184 выздоровели.
  • Сейчас коронавирусной болезнью страдают 96 586 жителей Украины.

Украинская правда
Темы: СтепановкоронавирусМинздрав


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