Степанов говорит, что 13 тысяч человек госпитализированы с COVID-19 или симптомами
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас заняты 130 тысяч коек, отведенных для больных коронавирусом.
Источник: Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Почти с 36 тысяч кроватей, которые у нас отведенные для больных коронавирусом, уже около 13 108 коек сегодня утром были заняты больными с подтвержденным диагнозом или с симптоматикой коронавируса".
Детали: По его словам, за полгода количество коек увеличили втрое. Министр также добавил, что на данный момент лаборатории тестируют на коронавирус 30 тысяч образцов за сутки, а еще в начале апреля в стране делали 200 тестов.
Только за прошлую неделю, говорит Степанов, сделали 188 тысяч ПЦР-тестов.
Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки в Украине госпитализировали 493 больных.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?
Напомним:
- За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.
- Всего за время пандемии, то есть с начала марта, в Украине COVID-19 обнаружили у 178 353 человек, из них 3 583 умерли, а 78 184 выздоровели.
- Сейчас коронавирусной болезнью страдают 96 586 жителей Украины.