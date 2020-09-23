Одіозного СБУшника Демчину з днем народження вітали колишні міністри та силовики

На святкуванні дня народження колишнього заступника глави СБУ Павла Демчини наприкінці серпня зібрались чинні та колишні силовики, які приїхали на автівках із необлікованими номерами.

Джерело: bihus.info

Деталі: Зокрема, колишній головний СБУшник Василь Грицак завітав на свято на Land Cruiser з необлікованими номерами. Проте після звільнення на такі номери Грицак права не має. Раніше про використання "лівих" номерів Грицаком повідомляли "Схеми".

Дмитро Дем’яненко, ще один співробітник СБУ, приїхав привітати Демчину на Toyota Land Cruiser Prado, використовуючи все ті ж номери під прикриттям. Відомо, що це авто зареєстроване на дружину силовика, тому його навряд чи можна назвати робочим транспортом, який може використовувати спеціалізовані номери.

Ексгенпрокурор Віталій Ярема разом із заступником Анатолієм Даниленко та сімейним бізнес-партнером Даниленка Геннадієм Ільїним завітали до Демчини на автівках Toyota Sienna та Lexus LX 450D. Lexus записаний на ТОВ "Емпоріум пропертіз", чиї бенефіціари заховані на Віргінських островах. Вказана фірма скандально відома через забудову Сінного ринку. Друге авто, Sienna, числиться за напівпричепом-цистерною, хоча фізично номери висять на автом.

Окрім того, колишній заступник Демчини Іван Дралюк приїхав на Hyundai Santa Fe, записаному на тещу. Нещодавній заступник генпрокурора Дмитро Сторожук навідався на на Mercedes-Benz GLS 350, записаному на компанію ТОВ "Фінансово Правовий Союз", де згідно з останньою декларацією Сторожука, працює його дружина.

Ексочільник столичного управління СБУ Олег Валендюк послуговувався Audi Q7, оформленій на такого собі Тараса Дуду. Ні ця автівка, ні цей чоловік у деклараціях Валендюка в часи його роботи в органах не згадувалися.

Приїхав до Демчини і Сергій Князєв, що нині обіймає посаду радника міністра внутрішніх справ, а донедавна очолював Нацполіцію. Завітав він на авто Touareg, який належить ТОВ "Атлант Інвестбуд" у власності групи Атлант, де працюють, за його словами, колишня дружина та діти. Раніше, коли у дружини Князєва знайшли багато майна. очільник Нацполу відхрестився від неї.

Присутніми на святі також були керівник Київського Нацполу Андрій Крищенко, політик Артур Палатний, ексміністр оборони Степан Полторак і колишній замміністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Що передувало: У травні минулого року перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку. 13 травня у ЦПК повідомили, що президент Петро Порошенко таємно присвоїв звання генерал-полковника першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині.

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