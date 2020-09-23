Одиозного СБУшника Демчину с днем ​​рождения поздравляли бывшие министры и силовики

На праздновании дня рождения бывшего заместителя главы СБУ Павла Демчины в конце августа собрались действующие и бывшие силовики, которые приехали на автомобилях с неучтенными номерами.

Источник: bihus.info

Детали: В частности, бывший главный СБУшник Василий Грицак посетил праздник на Land Cruiser с неучтенными номерами. Однако после увольнения на такие номера Грицак права не имеет. Ранее об использовании "левых" номеров Грицаком сообщали "Схемы".

Дмитрий Демьяненко, еще один сотрудник СБУ, приехал поздравить Демчину на Toyota Land Cruiser Prado, используя все те же номера под прикрытием. Известно, что это авто зарегистрировано на жену силовика, поэтому его вряд ли можно назвать рабочим транспортом, который может использовать специализированные номера.

Экс-генпрокурор Виталий Ярема вместе с заместителем Анатолием Даниленко и семейным бизнес-партнером Даниленко Геннадием Ильиным посетили Демчину на автомобилях Toyota Sienna и Lexus LX 450D. Lexus записан на ООО "Эмпориум пропертиз", чьи бенефициары спрятаны на Виргинских островах. Указанная фирма скандально известна из-за застройки Сенного рынка. Второе авто, Sienna, числится за полуприцепом-цистерной, хотя физически номера висят на автом.

Кроме того, бывший заместитель Демчины Иван Дралюк приехал на Hyundai Santa Fe, записанном на тещу. Недавний заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук наведался на на Mercedes-Benz GLS 350, записанном на компанию ООО "Финансово Правовой Союз", где согласно последней декларации Сторожук, работает его жена.

Экс-руководитель столичного управления СБУ Олег Валендюк пользовался Audi Q7, оформленной на некоего Тараса Дуду. Ни эта машина, ни этот человек в декларациях Валендюка во времена его работы в органах не упоминались.

Приехал к Демчине и Сергей Князев, ныне занимающий должность советника министра внутренних дел и до недавнего времени возглавлялший Нацполицию. Приехал он на авто Touareg, принадлежащего ООО "Атлант Инвестстрой" в собственности группы Атлант, где работают, по его словам, бывшая жена и дети. Раньше, когда у жены Князева нашли много имущества. глава Нацпола открестился от нее.

Присутствовали на празднике также руководитель Киевского Нацпола Андрей Крищенко, политик Артур Палатный, экс-министр обороны Степан Полторак и бывший замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Что предшествовало: В мае прошлого года первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку. 13 мая в ЦПК рассказали, что президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.

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