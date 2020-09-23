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Трамп готовий першим в США випробувати вакцину від коронавірусу

Середа, 23 вересня 2020, 06:42

Президент США Дональд Трамп висловив готовність першим в США вакцинуватись від коронавірусу.

Джерело: брифінг речниці Білого дому

Деталі: Трамп також не виключає використання неамериканської вакцини, якщо вона ще не буде готова. 

Речниця адміністрації наголосила, що Трамп згоден вакцинуватись, якщо це буде безпечний препарат.

Водночас, вважається, що найближче до широкомасштабного використання є вакцина Оксфордського університету, що вже знаходиться на третій стадії клінічних випробувань. 

"Я хочу, щоб була вакцина, яка працює. Мене не турбує, якщо її зробить хтось інший, я зніму перед ними шляпу", – процитувала Трампа спікер.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцинація громадян від коронавірусу почнеться у жовтні цього року. До кінця 2020 планують виготовити 100 мільйонів доз вакцини. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Трампкоронавірусвакцинація


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