Трамп готов первым в США испытать вакцину от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил готовность первым в США привиться от коронавируса.
Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома
Детали: Трамп также не исключает использование неамериканских вакцины, если она еще не будет готова.
Представитель администрации отметила, что Трамп согласен прививаться, если это будет безопасный препарат.
В то же время, считается, что ближе всего к широкомасштабному использованию вакцина Оксфордского университета, которая уже находится на третьей стадии клинических испытаний.
"Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу", – процитировала Трампа спикер.
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 миллионов доз вакцины.
Напомним:
- 21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. Там также сообщили об изготовлении уже второй вакцины от коронавируса.
- Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
- Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в международной разработке вакцины от COVID-19, поскольку эта инициатива связана с Всемирной организацией здравоохранения.