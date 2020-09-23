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Трамп готов первым в США испытать вакцину от коронавируса

Среда, 23 сентября 2020, 06:42
Трамп готов первым в США испытать вакцину от коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил готовность первым в США привиться от коронавируса.

Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома

Детали: Трамп также не исключает использование неамериканских вакцины, если она еще не будет готова.

Представитель администрации отметила, что Трамп согласен прививаться, если это будет безопасный препарат.

В то же время, считается, что ближе всего к широкомасштабному использованию вакцина Оксфордского университета, которая уже находится на третьей стадии клинических испытаний.

"Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу", – процитировала Трампа спикер.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 миллионов доз вакцины.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Трампкоронавирусвакцинация
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