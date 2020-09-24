Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його адміністрація не зобов'язана попереджати західні держави про інавгурацію, оскільки це внутрішня справа країни.

Джерело: держінформагентство Білорусі БелТА з посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі з послом Китаю в Білорусі Цуй Ціміном 24 вересня, MK.RU

Пряма мова: "За законами Білорусі ми нікого не повинні із західних держав і взагалі когось попереджати. Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: чи то таємниця, чи то таїнство. Знаєте, на інавгурацію були запрошені близько 2 тисяч осіб разом з військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо".

Деталі: Лукашенко назвав неконструктивною позицію, яку займають окремі держави щодо Білорусі, "особливо сусіди".

За його словами, щодо інавгурації була "якась чи то образа, чи те претензії, що не повідомили полякам, литовцям, українцям, чехам або ще комусь, що будемо проводити цей захід".

Коментуючи те, що багато лідерів європейських країн не визнають його президентом Білорусі, Лукашенко сказав, що "нікого і не просили визнавати чи не визнавати вибори, визнавати легітимність новообраного президента чи не визнавати".

Видання TUT.BY раніше повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.

Цю ж інформацію підтвердили і запрошені гості.

Зокрема, співачки сестри Олександра і Валентина Груздєви в інтерв'ю MK.RU заявили, що спочатку всіх зібрали в музеї під приводом "створення партії", а потім відвезли в Палац Незалежності, і що сама інавгурація для них і для багатьох інших присутніх стала сюрпризом.

Що було раніше: 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.

За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.

Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.

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