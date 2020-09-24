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Лукашенко отреагировал на критику Запада относительно тайной инаугурации

Четверг, 24 сентября 2020, 13:29
Лукашенко отреагировал на критику Запада относительно тайной инаугурации
Фото belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его администрация не обязана предупреждать западные государства об инаугурации, поскольку это внутреннее дело страны.

Источник: госинформагентство Беларуси БелТА со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином 24 сентября, MK.RU

Прямая речь: "По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно".

Детали: Лукашенко назвал неконструктивной позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси, "особенно соседи".

По его словам, относительно инаугурации была "какая-то не то обида, не то претензии, что не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие".

Комментируя то, что многие лидеры европейских стран не признают его президентом Беларуси, Лукашенко сказал, что "никого и не просили признавать или не признавать выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать".

Издание TUT.BY ранее сообщало, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.

Эту же информацию подтвердили и приглашенные гости.

В частности, певицы сестры Александра и Валентина Груздевы в интервью MK.RU заявили, что сначала всех собрали в музее под предлогом "создания партии", а потом отвезли в Дворец Независимости, и что сама инаугурация для них и для многих других присутствующих стала сюрпризом.  

Что было раньше: Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.

По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. 

Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.

Темы: БеларусьЛукашенко
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