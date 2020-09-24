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Лукашенко о своей инаугурации: Не должны Запад предупреждать

Четверг, 24 сентября 2020, 13:29
Фото belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его администрация не обязана предупреждать западные государства об инаугурации, поскольку это внутреннее дело страны.

Источник: госинформагентство Беларуси БелТА со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином 24 сентября, MK.RU

Прямая речь: "По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно".

Детали: Лукашенко назвал неконструктивной позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси, "особенно соседи".

По его словам, относительно инаугурации была "какая-то не то обида, не то претензии, что не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие".

Комментируя то, что многие лидеры европейских стран не признают его президентом Беларуси, Лукашенко сказал, что "никого и не просили признавать или не признавать выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать".

Издание TUT.BY ранее сообщало, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.

Эту же информацию подтвердили и приглашенные гости.

В частности, певицы сестры Александра и Валентина Груздевы в интервью MK.RU заявили, что сначала всех собрали в музее под предлогом "создания партии", а потом отвезли в Дворец Независимости, и что сама инаугурация для них и для многих других присутствующих стала сюрпризом.  

Что было раньше: Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.

По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. 

Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.

Темы: БеларусьЛукашенко


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