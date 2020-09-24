Виборці Порошенка тотально проти Лукашенка, а виборці Бойка - навпаки

Прихильники п’ятого президента України Петра Порошенка найбільше підтримують протестуючих проти Олександра Лукашенка в Білорусі.

Джерело: Дослідження КМІС проведене з 12 до 16 вересня 2020

Деталі: Згідно із результатами опитування, серед виборців Порошенка 81,1% підтримують тих, хто протестує і тільки 4,1% - Лукашенка.

Водночас серед виборців президента Володимира Зеленського половина підтримує (49,1) протестуючих, а 28,3% - Лукашенка.

Найсильніша підтримка у самопроголошеного президента Лукашенка серед виборців Юрія Бойка. 74% його прихильників підтримує Лукашенка і тільки 12,3% - протестуючих.

Опитування проводилося шляхом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Передісторія: