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Виборці Порошенка тотально проти Лукашенка, а виборці Бойка - навпаки

Четвер, 24 вересня 2020, 15:09
Виборці Порошенка тотально проти Лукашенка, а виборці Бойка - навпаки

Прихильники п’ятого президента України Петра Порошенка найбільше підтримують протестуючих проти Олександра Лукашенка в Білорусі.

Джерело: Дослідження КМІС проведене з 12 до 16 вересня 2020

Деталі: Згідно із результатами опитування, серед виборців Порошенка 81,1% підтримують тих, хто протестує і тільки 4,1% - Лукашенка.

Водночас серед виборців президента Володимира Зеленського половина підтримує (49,1) протестуючих, а 28,3% - Лукашенка.

Найсильніша підтримка у самопроголошеного президента Лукашенка серед виборців Юрія Бойка. 74% його прихильників підтримує Лукашенка і тільки 12,3% - протестуючих.

 

Опитування проводилося шляхом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого - заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію. Незалежні ЗМІ зазначають, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.
  • Росія визнала його президентом, а США ні.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоПорошенко
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