Виборці Порошенка тотально проти Лукашенка, а виборці Бойка - навпаки
Прихильники п’ятого президента України Петра Порошенка найбільше підтримують протестуючих проти Олександра Лукашенка в Білорусі.
Джерело: Дослідження КМІС проведене з 12 до 16 вересня 2020
Деталі: Згідно із результатами опитування, серед виборців Порошенка 81,1% підтримують тих, хто протестує і тільки 4,1% - Лукашенка.
Водночас серед виборців президента Володимира Зеленського половина підтримує (49,1) протестуючих, а 28,3% - Лукашенка.
Найсильніша підтримка у самопроголошеного президента Лукашенка серед виборців Юрія Бойка. 74% його прихильників підтримує Лукашенка і тільки 12,3% - протестуючих.
Опитування проводилося шляхом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого - заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію. Незалежні ЗМІ зазначають, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.
- Росія визнала його президентом, а США ні.