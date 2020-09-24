Избиратели Порошенко тотально против Лукашенко, а избиратели Бойко - наоборот

Сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко больше всего поддерживают протестующих против Александра Лукашенко в Беларуси.

Источник: Исследование КМИС проведенное с 12 до 16 сентября 2020 года

Детали: Согласно результатам опроса, среди избирателей Порошенко 81,1% поддерживают протестующих и только 4,1% - Лукашенко.

В то же время среди избирателей президента Владимира Зеленского половина поддерживает (49,1) протестующих, а 28,3% - Лукашенко.

Самая сильная поддержка у самопровозглашенного президента Лукашенко среди избирателей Юрия Бойко. 74% его сторонников поддерживает Лукашенко и только 12,3% - протестующих.

Опрос проводился путем телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Предыстория: