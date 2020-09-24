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Избиратели Порошенко тотально против Лукашенко, а избиратели Бойко - наоборот

Четверг, 24 сентября 2020, 15:09

Сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко больше всего поддерживают протестующих против Александра Лукашенко в Беларуси.

Источник: Исследование КМИС проведенное с 12 до 16 сентября 2020 года

Детали: Согласно результатам опроса, среди избирателей Порошенко 81,1% поддерживают протестующих и только 4,1% - Лукашенко.

В то же время среди избирателей президента Владимира Зеленского половина поддерживает (49,1) протестующих, а 28,3% - Лукашенко.

Самая сильная поддержка у самопровозглашенного президента Лукашенко среди избирателей Юрия Бойко. 74% его сторонников поддерживает Лукашенко и только 12,3% - протестующих.

 

Опрос проводился путем телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этой должности. С другой - заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию. Независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения только о репетиции инаугурации.
  • Россия признала его президентом, а США нет.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоПорошенко


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