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Збільшилась кількість важких хворих на COVID-19 – Степанов

П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:49
Збільшилась кількість важких хворих на COVID-19 – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні збільшилася кількість важких хворих на коронавірус.

Джерело: брифінг МОЗ 25 вересня

Пряма мова: "Ми постійно спілкуємося з лікарями. Збільшилася кількість важких хворих на COVID-19, тобто людей, які мають важкий перебіг хвороби".

Деталі: Степанов закликав дотримуватися рекомендацій: правильно мити руки, носити маски, уникати масових заходів, дезінфікувати руки, дотримуватися соціальної дистанції.

Особливо, за його словами, це стосується людей з групи ризику: літніх людей, людей з хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, печінки, нирок.

Нагадаємо: 

За минулу добу, 24 вересня, в Україні виявили 3 565 випадків захворювання на коронавірус, 70 пацієнтів, хворих на COVID-19, померли.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

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Альона Мазуренко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїнаСтепанов
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