Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19 – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине увеличилось количество тяжелых больных на коронавирус.

Источник: брифинг Минздрава 25 сентября

Прямая речь: "Мы постоянно общаемся с врачами. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19".

Детали: Степанов призвал соблюдать рекомендации: правильно мыть руки, носить маски, избегать массовых мероприятий, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Особенно, по его словам, это касается людей из группы риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, печени, почек.