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Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19 – Степанов

Пятница, 25 сентября 2020, 09:49
Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19 – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине увеличилось количество тяжелых больных на коронавирус.

Источник: брифинг Минздрава 25 сентября

Прямая речь: "Мы постоянно общаемся с врачами. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19".

Детали: Степанов призвал соблюдать рекомендации: правильно мыть руки, носить маски, избегать массовых мероприятий, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Особенно, по его словам, это касается людей из группы риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, печени, почек.

Напомним: 

  • За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине обнаружили 3565 случаев заболевания на коронавирус, 70 пациентов с COVID-19 умерли.

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусУкраинаСтепанов
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