Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19 – Степанов

Пятница, 25 сентября 2020, 09:49

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине увеличилось количество тяжелых больных на коронавирус.

Источник: брифинг Минздрава 25 сентября

Прямая речь: "Мы постоянно общаемся с врачами. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19".

Детали: Степанов призвал соблюдать рекомендации: правильно мыть руки, носить маски, избегать массовых мероприятий, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Особенно, по его словам, это касается людей из группы риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, печени, почек.

Алена Мазуренко, УП


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео"Слуги" набрали родственников помощниками, несмотря на обещания Зеленского о кумовстве – "Схемы"

Новости 24 сентября: поздравления Лукашенко, коронавирус у детей

Комитет Рады поддержал создание ВСК по "вагнеровцам"

инфографикаВ Украине обновили эпидемические зоны: Тернополь попал в красную зону, а Киев - в желтой

Пока Навальный был в коме, в РФ арестовали его квартиру и счета

МИД Беларуси прокомментировал отказ Украині признать Лукашенко

Все новости...
Последние новости
09:56
За нардепа Юрченко внесли 3 млн залога
09:49
Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19 – Степанов
09:44
В Британии – новый рекорд заражений с начала эпидемии
09:35
В Коломые более ста человек отравились в столовой
09:12
В Украине стало больше безработных
08:57
Норвегия присоединилась к заявлениям о нелегитимности Лукашенко
08:40
В Украине за сутки более 3,5 тысячи больных COVID-19 и 70 смертей
08:35
В Украину идет осенняя непогода
08:00
Главные новости четверга и ночи: поздравления для Лукашенко, COVID-19 у детей
07:40
Наемники нарушили "тишину" с противотанкового гранатомета – ООС
Все новости...