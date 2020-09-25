Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19 – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине увеличилось количество тяжелых больных на коронавирус.

Источник: брифинг Минздрава 25 сентября

Прямая речь: "Мы постоянно общаемся с врачами. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19".

Детали: Степанов призвал соблюдать рекомендации: правильно мыть руки, носить маски, избегать массовых мероприятий, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Особенно, по его словам, это касается людей из группы риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, печени, почек.

Напомним:

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине обнаружили 3565 случаев заболевания на коронавирус, 70 пациентов с COVID-19 умерли.

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