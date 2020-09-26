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Зеленський сказав призупинити польоти всіх АН-26 – заступник голови ОП

Субота, 26 вересня 2020, 12:49
Зеленський сказав призупинити польоти всіх АН-26 – заступник голови ОП

Президент Володимир Зеленський доручив призупинити польоти всіх АН-26 до з'ясування причин катастрофи літака поблизу аеродрому в Чугуєві Харківської області.

Джерело: заступник голови офісу президента Олег Татаров в ефірі телеканалу "Україна-24", пише "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Президент дав доручення призупинити будь-які польоти із залученням аналогічних літаків до з'ясування причин трагедії. І міністр оборони, і керівник Генерального штабу доручення вже почали виконувати".

Деталі: За словами Татарова, також за дорученням Зеленського правоохоронні органи перевірять оборонні контракти і посилять контроль за розслідуванням злочинів у сфері оборони з купівлі та обслуговування військової техніки.

Заступник голови ОП повідомив, що на місці трагедії "працюють близько 50 прокурорів".

Татаров зазначив, що на місці трагедії також працюють досвідчені експерти Міністерства оборони, МВС, Мін'юсту, допомагає служба військового правопорядку, діє "гаряча лінія", на яку можуть зателефонувати очевидці.

Він повідомив, що Зеленський у суботу провів нараду з керівниками всіх правоохоронних органів і представниками Міноборони.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив про 26 загиблих і 1 постраждалого внаслідок катастрофи.

Українська правда

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Теми: Катастрофа АН26ЗеленськийОфіс президента
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