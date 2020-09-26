Зеленский сказал приостановить полеты всех АН-26 – замглавы ОП

Президент Владимир Зеленский поручил приостановить полеты всех АН-26 до выяснения причин катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области.

Источник: заместитель главы офиса президента Олег Татаров в эфире телеканала "Украина-24", пишет "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять".

Детали: По словам Татарова, также по поручению Зеленского правоохранительные органы проверят оборонные контракты и усилят контроль за расследованием преступлений в сфере обороны по покупке и обслуживанию военной техники.

Замглавы ОП сообщил, что на месте трагедии "работают около 50 прокуроров".

Татаров отметил, что на месте трагедии также работают опытные эксперты Министерства обороны, МВД, Минюста, помогает служба военного правопорядка, действует "горячая линия", на которую могут позвонить очевидцы.

Он сообщил, что Зеленский в субботу провел совещание с руководителями всех правоохранительных органов и представителями Минобороны.

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