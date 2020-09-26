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Зеленский сказал приостановить полеты всех АН-26 – замглавы ОП

Суббота, 26 сентября 2020, 12:49
Зеленский сказал приостановить полеты всех АН-26 – замглавы ОП

Президент Владимир Зеленский поручил приостановить полеты всех АН-26 до выяснения причин катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области.

Источник: заместитель главы офиса президента Олег Татаров в эфире телеканала "Украина-24", пишет "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять".

Детали: По словам Татарова, также по поручению Зеленского правоохранительные органы проверят оборонные контракты и усилят контроль за расследованием преступлений в сфере обороны по покупке и обслуживанию военной техники.

Замглавы ОП сообщил, что на месте трагедии "работают около 50 прокуроров".

Татаров отметил, что на месте трагедии также работают опытные эксперты Министерства обороны, МВД, Минюста, помогает служба военного правопорядка, действует "горячая линия", на которую могут позвонить очевидцы.

Он сообщил, что Зеленский в субботу провел совещание с руководителями всех правоохранительных органов и представителями Минобороны.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вследствие катастрофы 26 человек погибло и 1 пострадал.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26ЗеленскийОфис президента
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