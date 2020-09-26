Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський оголосив день жалоби: 26 загиблих, 1 постраждалий

Субота, 26 вересня 2020, 11:33
Зеленський оголосив день жалоби: 26 загиблих, 1 постраждалий
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня день жалоби в Україні у зв'язку з катастрофою військового літака АН-26 на Харківщині, що сталася у п'ятницю.

Джерело: Зеленський у Facebook, пресслужба президента

Дослівно: "Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака АН-26 біля Чугуєва – Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання".

"Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня дня жалоби.

Держава має забезпечити лікування постраждалого курсанта й надати компенсації тим, хто втратив близьких. Україна не забуває своїх героїв.

Наполягаю на тому, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з'ясовані, а розслідування було об'єктивним і неупередженим".

Деталі: Як повідомляє пресслужба президента, згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією ДСНС, 23 особи загинуло, 1 постраждала, пошуки ще 3 тривають.
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКатастрофа АН26
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
У ДБР назвали 4 версії катастрофи АН-26
Постраждалий внаслідок катастрофи АН-26 помер у лікарні
Міністр оборони назвав попередню причину катастрофи АН-26
На місці катастрофи АН-26 знайшли ще одне тіло і "чорні скриньки"
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: