Зеленський оголосив день жалоби: 26 загиблих, 1 постраждалий
Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня день жалоби в Україні у зв'язку з катастрофою військового літака АН-26 на Харківщині, що сталася у п'ятницю.
Джерело: Зеленський у Facebook, пресслужба президента
Дослівно: "Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака АН-26 біля Чугуєва – Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання".
"Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня дня жалоби.
Держава має забезпечити лікування постраждалого курсанта й надати компенсації тим, хто втратив близьких. Україна не забуває своїх героїв.
Наполягаю на тому, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з'ясовані, а розслідування було об'єктивним і неупередженим".
Деталі: Як повідомляє пресслужба президента, згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
- За інформацією ДСНС, 23 особи загинуло, 1 постраждала, пошуки ще 3 тривають.
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.