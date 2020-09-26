Зеленський оголосив день жалоби: 26 загиблих, 1 постраждалий

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня день жалоби в Україні у зв'язку з катастрофою військового літака АН-26 на Харківщині, що сталася у п'ятницю.

Джерело: Зеленський у Facebook, пресслужба президента

Дослівно: "Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака АН-26 біля Чугуєва – Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання".

"Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня дня жалоби.

Держава має забезпечити лікування постраждалого курсанта й надати компенсації тим, хто втратив близьких. Україна не забуває своїх героїв.

Наполягаю на тому, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з'ясовані, а розслідування було об'єктивним і неупередженим".

Деталі: Як повідомляє пресслужба президента, згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

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