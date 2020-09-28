Уряд погодив ексзаступницю Єрмака на голову Чернігівської ОДА
Кабінет міністрів погодив кандидатуру колишньої заступниці голови Офісу президента Андрія Єрмака Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Джерело: нардеп від "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram
Пряма мова: "На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погодити призначення (проєкт указу президента України) Коваленко Анни Миколаївни – головою Чернігівської обласної державної адміністрації".
Деталі: Крім того, на засіданні 28 вересня уряд погодив звільнення Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції (у зв'язку із переходом на іншу роботу – на посаду першого заступника Кіровоградської ОДА).
А також звільнення Володимира Купрія з посади першого заступника голови Нацагентства з питань державної служби (відповідно до ч. 1 ст. 87 закону "Про державну службу" – припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення).
Що було раніше: 12 вересня голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко подав заяву про відставку. Кабінет міністрів погодив його звільнення.
Передісторія:
- 29-річна Коваленко є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторкою ГО "Антикорупційний рух України", а також радницею голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.
- Вона була консультанткою при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони, а також радником трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця у 2014-2015 рр.
- У 2019 році була обрана депутатом ВР від "Слуги народу". 10 вересня 2019 року достроково склала повноваження у зв'язку з призначенням її заступником керівника Офісу Президента.
- 22 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці з питань оборони керівника ОП Андрія Єрмака і призначив замість неї Романа Машовця.
- Саму ж Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.