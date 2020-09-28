Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство согласовало экс-заместителя Ермака на главу Черниговской ОГА

Понедельник, 28 сентября 2020, 10:58
Правительство согласовало экс-заместителя Ермака на главу Черниговской ОГА
Фото c Facebook Коваленко

Кабинет министров согласовал кандидатуру бывшей замглавы Офиса президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.

Источник: нардеп от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Прямая речь: "На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны – председателем Черниговской областной государственной администрации".

Детали: Кроме того, на заседании 28 сентября правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА).

А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе" – прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).

Что было раньше: 12 сентября глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке. Кабинет министров согласовал его увольнение. 

Предыстория:

  • 29-летняя Коваленко является председателем всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины", а также советником председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.
  • Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советницей 3 министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 гг.
  • В 2019 году была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". 10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем руководителя Офиса Президента.
  • 22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя по вопросам обороны руководителя ОП Андрея Ермака и назначил вместо нее Романа Машовца.
  • А Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровЧерниговская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: