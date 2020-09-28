Правительство согласовало экс-заместителя Ермака на главу Черниговской ОГА

Кабинет министров согласовал кандидатуру бывшей замглавы Офиса президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.

Источник: нардеп от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Прямая речь: "На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны – председателем Черниговской областной государственной администрации".

Детали: Кроме того, на заседании 28 сентября правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА).

А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе" – прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).

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