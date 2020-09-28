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Правительство согласовало экс-заместителя Ермака на главу Черниговской ОГА

Понедельник, 28 сентября 2020, 10:58
Фото c Facebook Коваленко

Кабинет министров согласовал кандидатуру бывшей замглавы Офиса президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.

Источник: нардеп от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Прямая речь: "На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны – председателем Черниговской областной государственной администрации".

Детали: Кроме того, на заседании 28 сентября правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА).

А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе" – прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).

Предыстория:

  • 29-летняя Коваленко является председателем всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины", а также советником председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.
  • Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советницей 3 министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 гг.
  • В 2019 году была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". 10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем руководителя Офиса Президента.
  • 22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя по вопросам обороны руководителя ОП Андрея Ермака и назначил вместо нее Романа Машовца.
  • А Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровЧерниговская область


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