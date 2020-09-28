Правительство согласовало экс-заместителя Ермака на главу Черниговской ОГА
Кабинет министров согласовал кандидатуру бывшей замглавы Офиса президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.
Источник: нардеп от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram
Прямая речь: "На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны – председателем Черниговской областной государственной администрации".
Детали: Кроме того, на заседании 28 сентября правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА).
А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе" – прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).
Что было раньше: 12 сентября глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке. Кабинет министров согласовал его увольнение.
Предыстория:
- 29-летняя Коваленко является председателем всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины", а также советником председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.
- Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советницей 3 министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 гг.
- В 2019 году была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". 10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем руководителя Офиса Президента.
- 22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя по вопросам обороны руководителя ОП Андрея Ермака и назначил вместо нее Романа Машовца.
- А Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.