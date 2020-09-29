Лерос каже, що АРМА на нього натравив Зеленський, а Татаров пообіцяв "у найкращому вигляді"
Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявляє, що Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на нього "натравив" президент Володимир Зеленський.
Джерело: Гео Лерос в коментарі "Українській правді"
Пряма мова Лероса: "Зеленський з’їхав з глузду. Натравив на мене навіть Агенство з Розшуку Майна і Активів, яке мало б повернути вкрадене майно Януковича".
"Президент дав команду рити на мене де завгодно і що завгодно. Олег Татаров (заступник глави ОП – ред.) йому обіцяв виконати "у найкращому вигляді", але дії цих клоунів викликають лише сміх".
Деталі: За словами Лероса, його переслідують, оскільки він викрив схему, як "смотрящий Зеленського за Києвом (йдеться про Дениса Комарницького – ред..) вкрав з АРМА майно Клименка" (Олександр - скандальний міністр доходів і зборів часів Віктора Януковича), а також оприлюднив понятійну угоду, де "покроково розписано як арештоване майно втікача міністра Клименко мало перейти в руки Комарницького".
Про цю справу ще в червні 2020 року писали журналісти з Bihus.info, посилаючись на матеріали, які надав Лерос.
Що цьому передувало: У вівторок стало відомо, що АРМА просить Український інститут інтелектуальної власності повідомити, чи реєстрував Гео Лерос авторське право на щось, і якщо так – надати копії документів, які він подавав.
Передісторія:
- Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо народного депутата зі "Слуги народу" Гео Лероса, який раніше оприлюднив відео, де нібито брат глави ОП Андрія Єрмака торгує державними посадами.
- 28 серпня Гео Леросу спалили автомобіль.
- Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.
- У вересні Лероса викликали на допит до Державного бюро розслідувань через справу про нібито ухилення від сплати податків.