Лерос каже, що АРМА на нього натравив Зеленський, а Татаров пообіцяв "у найкращому вигляді"

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявляє, що Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на нього "натравив" президент Володимир Зеленський.

Джерело: Гео Лерос в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лероса: "Зеленський з’їхав з глузду. Натравив на мене навіть Агенство з Розшуку Майна і Активів, яке мало б повернути вкладене майно Януковича".

"Президент дав команду рити на мене де завгодно і що завгодно. Олег Татаров (заступник глави ОП – ред.) йому обіцяв виконати "у найкращому вигляді", але дії цих клоунів викликають лише сміх)".

Деталі: За словами Лероса, його переслідують, оскільки він викрив схему, як "смотрящий Зеленського за Києвом (йдеться про Дениса Комарницького – ред..) вкрав з АРМА майно Клименка" (Олександр - скандальний міністр доходів і зборів часів Віктора Януковича), а також оприлюднив понятійну угоду, де "покроково розписано як арештоване майно втікача міністра Клименко мало перейти в руки Комарницького".

Про цю справу ще в червні 2020 року писали журналісти з Bihus.info, посилаючись на матеріали, які надав Лерос.

Що цьому передувало: У вівторок стало відомо, що АРМА просить Український інститут інтелектуальної власності повідомити, чи реєстрував Гео Лерос авторське право на щось, і якщо так – надати копії документів, які він подавав.

Передісторія: