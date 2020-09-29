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Лерос каже, що АРМА на нього натравив Зеленський, а Татаров пообіцяв "у найкращому вигляді"

Вівторок, 29 вересня 2020, 15:30
Лерос каже, що АРМА на нього натравив Зеленський, а Татаров пообіцяв у найкращому вигляді

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявляє, що Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на нього "натравив" президент Володимир Зеленський.

Джерело: Гео Лерос в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лероса: "Зеленський з’їхав з глузду. Натравив на мене навіть Агенство з Розшуку Майна і Активів, яке мало б повернути вкрадене майно Януковича".

"Президент дав команду рити на мене де завгодно і що завгодно. Олег Татаров (заступник глави ОП – ред.) йому обіцяв виконати "у найкращому вигляді", але дії цих клоунів викликають лише сміх".

Деталі: За словами Лероса, його переслідують, оскільки він викрив схему, як "смотрящий Зеленського за Києвом (йдеться про Дениса Комарницького – ред..) вкрав з АРМА майно Клименка" (Олександр - скандальний міністр доходів і зборів часів Віктора Януковича), а також оприлюднив понятійну угоду, де "покроково розписано як арештоване майно втікача міністра Клименко мало перейти в руки Комарницького".

Про цю справу ще в червні 2020 року писали журналісти з Bihus.info, посилаючись на матеріали, які надав Лерос. 

Що цьому передувало: У вівторок стало відомо, що АРМА просить Український інститут інтелектуальної власності повідомити, чи реєстрував Гео Лерос авторське право на щось, і якщо так – надати копії документів, які він подавав.

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо народного депутата зі "Слуги народу" Гео Лероса, який раніше оприлюднив відео, де нібито брат глави ОП Андрія Єрмака торгує державними посадами.
  • 28 серпня Гео Леросу спалили автомобіль.
  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 
  • У вересні Лероса викликали на допит до Державного бюро розслідувань через справу про нібито ухилення від сплати податків.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОфіс президента
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