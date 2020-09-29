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АРМА цікавиться майном Лероса

Вівторок, 29 вересня 2020, 13:43
АРМА цікавиться майном Лероса

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, просить Український інститут інтелектуальної власності повідомити, чи реєстрував Гео Лерос авторське право на щось, і якщо так – надати копії документів, які він подавав.

Джерело: обізнані з ситуацією співрозмовники "Української правди"

Деталі: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА) просить держпідприємство "Український інститут інтелектуальної власності" надати цю інформацію до 30 вересня.

Підставою стало звернення до АРМА щодо виявлення та розшуку майна, яке належить Гео Леросу, строки виконання цього звернення обмежені.

Агентство цікавить, чи є народний депутат Лерос у реєстрах Інституту інтелектуальної власності, і якщо так – то цікавлять копії його заяви та інших документів із архіву щодо об’єктів інтелектуальної власності.  

Нагадаємо: 1 вересня Гео Лероса виключили з парламентської фракції "Слуга народу" після різкої критики президента Володимира Зеленського й словесних перепалок із ним. Після цього його викликали на допит до Державного бюро розслідувань через справу про нібито ухилення від сплати податків.

На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Зеленський назвав депутата "хабарником та зрадником своєї країни". У відповідь Лерос назвав президента брехуном і "клоуном з 95 Кварталу".

Передісторія:

  • 28 серпня Гео Леросу спалили автомобіль.
  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 
  • У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Гео Лерос АРМА
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