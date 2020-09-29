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Лерос говорит, что АРМА на него натравил Зеленский, а Татаров пообещал "в лучшем виде"

Вторник, 29 сентября 2020, 15:30

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявляет, что Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на него "натравил" президент Владимир Зеленский.

Источник: Гео Лерос в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Лероса: "Зеленский сошел с ума. Натравил на меня даже Агентство по розыску имущества и активов, которое должно вернуть украденное имущество Януковича".

"Президент дал команду рыть на меня где угодно и что угодно. Олег Татаров (заместитель главы ОП - ред.) ему обещал выполнить "в лучшем виде", но действия этих клоунов вызывают лишь смех".

Детали: По словам Лероса, его преследуют, поскольку он разоблачил схему, как "смотрящий Зеленского по Киеву (речь идет о Денисе Комарницком - ред.) украл из АРМА имущество Клименко" (Александра - скандальный министр доходов и сборов времен Виктора Януковича), а также обнародовал понятийное соглашение, где "пошагово расписано как арестованное имущество беглеца министра Клименко должно было перейти в руки Комарницкого".

Об этом деле еще в июне 2020 года писали журналисты с Bihus.info, ссылаясь на материалы, которые предоставил Лерос.

Что этому предшествовало: Во вторник стало известно, что АРМА просит Украинский институт интеллектуальной собственности сообщить, регистрировал Гео Лерос авторское право на то, и если да - предоставить копии документов, которые он подавал.

Предыстория:

  • Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из "Слуги народа" Гео Лероса, который ранее обнародовал видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака торгует государственными должностями.
  • 28 августа Гео Леросу сожгли автомобиль.
  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента.
  • В сентябре Лероса вызвали на допрос в Государственный бюро расследований из-за дела о якобы уклонении от уплаты налогов.

Темы: ЗеленскийОфис президента


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