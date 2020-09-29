Лерос говорит, что АРМА на него натравил Зеленский, а Татаров пообещал "в лучшем виде"
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявляет, что Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на него "натравил" президент Владимир Зеленский.
Источник: Гео Лерос в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Лероса: "Зеленский сошел с ума. Натравил на меня даже Агентство по розыску имущества и активов, которое должно вернуть украденное имущество Януковича".
"Президент дал команду рыть на меня где угодно и что угодно. Олег Татаров (заместитель главы ОП - ред.) ему обещал выполнить "в лучшем виде", но действия этих клоунов вызывают лишь смех".
Детали: По словам Лероса, его преследуют, поскольку он разоблачил схему, как "смотрящий Зеленского по Киеву (речь идет о Денисе Комарницком - ред.) украл из АРМА имущество Клименко" (Александра - скандальный министр доходов и сборов времен Виктора Януковича), а также обнародовал понятийное соглашение, где "пошагово расписано как арестованное имущество беглеца министра Клименко должно было перейти в руки Комарницкого".
Об этом деле еще в июне 2020 года писали журналисты с Bihus.info, ссылаясь на материалы, которые предоставил Лерос.
Что этому предшествовало: Во вторник стало известно, что АРМА просит Украинский институт интеллектуальной собственности сообщить, регистрировал Гео Лерос авторское право на то, и если да - предоставить копии документов, которые он подавал.
Предыстория:
- Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из "Слуги народа" Гео Лероса, который ранее обнародовал видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака торгует государственными должностями.
- 28 августа Гео Леросу сожгли автомобиль.
- Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента.
- В сентябре Лероса вызвали на допрос в Государственный бюро расследований из-за дела о якобы уклонении от уплаты налогов.