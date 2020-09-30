Білоруські студенти влаштували "сидячі демонстрації"

Студенти білоруських університетів у вівторок масово вийшли на "сидячу демонстрацію" в знак солідарності із затриманими студентами.

Джерело: студентський телеграм-канал "Отчислено", "Білоруський партизан"

Деталі: Зокрема на акцію вийшли студенти: Білоруського державного медичного університету, Академії мистецтв, Білоруського державного університету, Білоруського державного університету фізичної культури, Білоруського державного університету культури і мистецтва, Мінського державного лінгвістичного університету, Білоруського державного економічного університету, Міжнародного державного інституту імені. А. Д. Сахарова і навіть Академії управління при президенті РБ.

Повідомляється, що щонайменше трьох студентів на сидячих протестах затримали.

Передісторія: