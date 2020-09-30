Білоруські студенти влаштували "сидячі демонстрації"
Студенти білоруських університетів у вівторок масово вийшли на "сидячу демонстрацію" в знак солідарності із затриманими студентами.
Джерело: студентський телеграм-канал "Отчислено", "Білоруський партизан"
Деталі: Зокрема на акцію вийшли студенти: Білоруського державного медичного університету, Академії мистецтв, Білоруського державного університету, Білоруського державного університету фізичної культури, Білоруського державного університету культури і мистецтва, Мінського державного лінгвістичного університету, Білоруського державного економічного університету, Міжнародного державного інституту імені. А. Д. Сахарова і навіть Академії управління при президенті РБ.
Повідомляється, що щонайменше трьох студентів на сидячих протестах затримали.
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.