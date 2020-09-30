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Білоруські студенти влаштували "сидячі демонстрації"

Середа, 30 вересня 2020, 16:28
Білоруські студенти влаштували сидячі демонстрації

Студенти білоруських університетів у вівторок масово вийшли на "сидячу демонстрацію" в знак солідарності із затриманими студентами.

Джерело: студентський телеграм-канал "Отчислено", "Білоруський партизан"

Деталі: Зокрема на акцію вийшли студенти: Білоруського державного медичного університету, Академії мистецтв, Білоруського державного університету, Білоруського державного університету фізичної культури, Білоруського державного університету культури і мистецтва, Мінського державного лінгвістичного університету, Білоруського державного економічного університету, Міжнародного державного інституту імені. А. Д. Сахарова і навіть Академії управління при президенті РБ.

Повідомляється, що щонайменше трьох студентів на сидячих протестах затримали.

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Теми: Білорусь
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