Белорусские студенты устроили "сидячие демонстрации"
Студенты белорусских университетов во вторник массово вышли на "сидячую демонстрацию" в знак солидарности с задержанными студентами.
Источник: студенческий телеграмм-канал "Отчислено", "Беларусский партизан"
Детали: В частности на акцию вышли студенты: Белорусского государственного медицинского университета, Академии искусств, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета физической культуры, Белорусского государственного университета культуры и искусства, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного экономического университета, Международного государственного института имени. А. Д. Сахарова и даже Академии управления при президенте РБ.
Сообщается, что по меньшей мере трех студентов на сидячих протестах задержали.
Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.