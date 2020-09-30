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Белорусские студенты устроили "сидячие демонстрации"

Среда, 30 сентября 2020, 16:28

Студенты белорусских университетов во вторник массово вышли на "сидячую демонстрацию" в знак солидарности с задержанными студентами.

Источник: студенческий телеграмм-канал "Отчислено", "Беларусский партизан"

Детали: В частности на акцию вышли студенты: Белорусского государственного медицинского университета, Академии искусств, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета физической культуры, Белорусского государственного университета культуры и искусства, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного экономического университета, Международного государственного института имени. А. Д. Сахарова и даже Академии управления при президенте РБ.

Сообщается, что по меньшей мере трех студентов на сидячих протестах задержали.

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Темы: Беларусь


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