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Справа Шеремета: суд відібрав кандидатів у присяжні

П'ятниця, 4 вересня 2020, 14:02
Справа Шеремета: суд відібрав кандидатів у присяжні

Суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета відібрав 5 кандидатів у присяжні, тепер автоматизована система вибере серед них 3 основних і двох запасних.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Деталі: Загалом система обрала 7 кандидатів у присяжні.

Одна з них, Ганна Чупіна, взяла самовідвід через те, що у складі кандидатів є її чоловік.

Ще одній кандидатці, Інні Крамаренко, прокурор і представник потерпілих заявили відвід. Вони вважали, що жінка може бути упередженою через те, що, по-перше, неодноразово була членом окружних виборчих комісії від різних політичних партій, і, по-друге, висловила власну думку, що лікарі не можуть бути вбивцями.

Відводи Чупіній та Крамаренко суд задовольнив.

Зрештою, залишились 5 кандидатів: 

  • Юрій Олександрович Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю);
  • Григорій Валерійович Фірсов (ФОП, арбітражний керуючий);
  • Людмила Михайлівна Яковенко (не працює, до цього працювала в банківській сфері);
  • Юрій Іванович Михайленко (пенсіонер);
  • Наталя Олександрівна Глоба (не працює, домогосподарка).

З них автоматизована система обере 3 основних присяжних, які будуть працювати у складі суду. Ще двоє кандидатів будуть запасними.

Наступне засідання призначене на 28 вересня.

Адвокати обвинувачених виступили проти відводу Інні Крамаренко і говорили, що вона як медсестра, що давала клятву Гіппократа, може об'єктивно розглядати справу.

Водночас, адвокати хотіли відвести від справи двох інших кандидатів. Зокрема, Юрія Михайленка – через те, що він є чоловіком Чупіної і при цьому не заявив самовідвід, а також через те, що він отримував інформацію про справу Шеремета з телебачення, яке, як заявляє захист, транслює переважно позицію обвинувачення.

Крім того, адвокати заявили відвід Наталі Глобі – через те, що вона має близьку родичку та майно на окупованій території. Захист вважає, що через це на жінку може чинитись тиск.

Що було раніше: 25 серпня Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Її розглядатиме суд присяжних.

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа Шереметасуд
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