Справа Шеремета: суд відібрав кандидатів у присяжні

Суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета відібрав 5 кандидатів у присяжні, тепер автоматизована система вибере серед них 3 основних і двох запасних.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Деталі: Загалом система обрала 7 кандидатів у присяжні.

Одна з них, Ганна Чупіна, взяла самовідвід через те, що у складі кандидатів є її чоловік.

Ще одній кандидатці, Інні Крамаренко, прокурор і представник потерпілих заявили відвід. Вони вважали, що жінка може бути упередженою через те, що, по-перше, неодноразово була членом окружних виборчих комісії від різних політичних партій, і, по-друге, висловила власну думку, що лікарі не можуть бути вбивцями.

Відводи Чупіній та Крамаренко суд задовольнив.

Зрештою, залишились 5 кандидатів:

Юрій Олександрович Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю);

(ФОП, займається управлінням нерухомістю); Григорій Валерійович Фірсов (ФОП, арбітражний керуючий);

(ФОП, арбітражний керуючий); Людмила Михайлівна Яковенко (не працює, до цього працювала в банківській сфері);

(не працює, до цього працювала в банківській сфері); Юрій Іванович Михайленко (пенсіонер);

(пенсіонер); Наталя Олександрівна Глоба (не працює, домогосподарка).

З них автоматизована система обере 3 основних присяжних, які будуть працювати у складі суду. Ще двоє кандидатів будуть запасними.

Наступне засідання призначене на 28 вересня.

Адвокати обвинувачених виступили проти відводу Інні Крамаренко і говорили, що вона як медсестра, що давала клятву Гіппократа, може об'єктивно розглядати справу.

Водночас, адвокати хотіли відвести від справи двох інших кандидатів. Зокрема, Юрія Михайленка – через те, що він є чоловіком Чупіної і при цьому не заявив самовідвід, а також через те, що він отримував інформацію про справу Шеремета з телебачення, яке, як заявляє захист, транслює переважно позицію обвинувачення.

Крім того, адвокати заявили відвід Наталі Глобі – через те, що вона має близьку родичку та майно на окупованій території. Захист вважає, що через це на жінку може чинитись тиск.

Що було раніше: 25 серпня Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Її розглядатиме суд присяжних.

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