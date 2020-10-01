Мінськ відповів на відмову України визнати Лукашенка президентом

Білорусь розцінює як недружній жест і спробу втручання у внутрішні справи республіки можливі санкції з боку України і невизнання Олександра Лукашенка президентом.

Джерело: сайт Посольства Білорусі в Україні

Дослівно: "Заяви Верховної Ради України, Офісу президента України, Міністра закордонних справ України, а також численні публічні висловлювання керівництва України і низки українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Білорусь, легітимність президента Республіки Білорусь, обстановку на білорусько-українському кордоні, заклики до проведення нових виборів президента Республіки Білорусь, обговорення питання про застосування до Республіки Білорусь санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, і спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь".

Деталі: Відзначається, що 1 жовтня відбулася зустріч представника Посольства Білорусі в Україні у Другому територіальному Департаменті МЗС України, під час якої українській стороні повідомили, що "Білорусь вважає неприйнятним втручання у свої внутрішні справи".

Там також назвали неприпустимими "заохочення і схвалення з України дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Білорусі, і таких, що руйнують конструктивний формат українсько-білоруських відносин".

У посольстві заявили, що "Білорусь самостійно впорається з непростою ситуацією, в якій опинилося останнім часом білоруське суспільство".

Що було раніше: Після завершення терміну повноважень Олександра Лукашенка як президента Білорусі офіційно Україна планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.

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