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Мінськ відповів на відмову України визнати Лукашенка президентом

Четвер, 1 жовтня 2020, 15:56
Мінськ відповів на відмову України визнати Лукашенка президентом
Фото aspi.com.ua

Білорусь розцінює як недружній жест і спробу втручання у внутрішні справи республіки можливі санкції з боку України і невизнання Олександра Лукашенка президентом.

Джерело: сайт Посольства Білорусі в Україні

Дослівно: "Заяви Верховної Ради України, Офісу президента України, Міністра закордонних справ України, а також численні публічні висловлювання керівництва України і низки українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Білорусь, легітимність президента Республіки Білорусь, обстановку на білорусько-українському кордоні, заклики до проведення нових виборів президента Республіки Білорусь, обговорення питання про застосування до Республіки Білорусь санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, і спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь".

Деталі: Відзначається, що 1 жовтня відбулася зустріч представника Посольства Білорусі в Україні у Другому територіальному Департаменті МЗС України, під час якої українській стороні повідомили, що "Білорусь вважає неприйнятним втручання у свої внутрішні справи".

Там також назвали неприпустимими "заохочення і схвалення з України дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Білорусі, і таких, що руйнують конструктивний формат українсько-білоруських відносин".

У посольстві заявили, що "Білорусь самостійно впорається з непростою ситуацією, в якій опинилося останнім часом білоруське суспільство".

Що було раніше: Після завершення терміну повноважень Олександра Лукашенка як президента Білорусі офіційно Україна планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка" 

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
  • За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.
  • Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнаЛукашенко
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