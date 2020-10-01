Пожежі на Луганщині: слідство розглядає 4 версії
Четвер, 1 жовтня 2020, 20:38
Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Кількість загиблих складає 11 людей, 17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доправлено до медзакладів для надання першочергової допомоги.
Локалізували та ліквідували 116 пожеж, ще на 30-ти ділянках займання працюють підрозділи рятувальників.
Наразі на місці працюють більше 30 слідчо-оперативних груп. Проведено 20 оглядів місць подій у зоні пожеж, допитано 58 людей – свідків та постраждалих.
Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли бойовиків, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Станом на полудень 1 жовтня було відомо про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.
- Згодом повідомлялося, що у селищі Станиця Луганська палала вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
- Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
- В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.
- До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".
Українська правда