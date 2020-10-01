Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Кількість загиблих складає 11 людей, 17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доправлено до медзакладів для надання першочергової допомоги.

Локалізували та ліквідували 116 пожеж, ще на 30-ти ділянках займання працюють підрозділи рятувальників.

Наразі на місці працюють більше 30 слідчо-оперативних груп. Проведено 20 оглядів місць подій у зоні пожеж, допитано 58 людей – свідків та постраждалих.

Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли бойовиків, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

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