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Пожежі на Луганщині: слідство розглядає 4 версії

Четвер, 1 жовтня 2020, 20:38
Пожежі на Луганщині: слідство розглядає 4 версії

Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Кількість загиблих складає 11 людей, 17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доправлено до медзакладів для надання першочергової допомоги.

Локалізували та ліквідували 116 пожеж, ще на 30-ти ділянках займання працюють підрозділи рятувальників.

Наразі на місці працюють більше 30 слідчо-оперативних груп. Проведено 20 оглядів місць подій у зоні пожеж, допитано 58 людей – свідків та постраждалих.

Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли бойовиків, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

 

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Станом на полудень 1 жовтня було відомо про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.
  • Згодом повідомлялося, що у селищі Станиця Луганська палала вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
  • Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
  • В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків. 
  • До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Українська правда

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Теми: Луганська областьпожежа
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