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Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир'я

Субота, 10 жовтня 2020, 12:00
Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир'я
Armenia today

Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні перемир'я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Арзербайджан також звинуватив Вірменію в обстрілі.

Джерело: представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян в Facebook, Міноборони Азербайджану в Facebook, прес-секретар міністра оборони Вірменії Шушан Степанян в Facebook

Деталі: Спочатку Ованесян повідомив, що азербайджанські ВС завдали по Капану ракетного удару.

Пізніше він уточнив, що по Капану ракетного удару не було, проте Азербайджан застосував ударні БПЛА, обстрілявши Еріцванк, а також село Арцванік Сюнікської області Вірменії. Одна людина загинула.

У свою чергу, Міноборони Азербайджану спростувало інформацію про обстріл Капана.

Пізніше воно заявило, що "територія Тертерського і Агдамського районів обстрілюється противником".

Дослівно Міноборони Азербайджану: "Незважаючи на домовленість оголосити про припинення вогню сьогодні о 12:00, вірменська армія спробувала атакувати в напрямку Агдара-Тертер і Фізулі-Джабраїл. Разом з тим, ряд наших населених пунктів перебуває під артилерійським обстрілом збройних сил Вірменії.

Всі спроби противника атакувати були успішно відбиті нашими силами. Проти вірменської армії вживаються адекватні заходи у відповідь".

Деталі: Пізніше прес-секретар міністра оборони Вірменії Шушан Степанян заявила про атаку сил Азербайджану в Нагірному Карабасі з південного напрямку і про обстріл міста Гадрут.

Вона також зазначила, що заява Міноборони Азербайджану про те, що вірменська сторона веде вогонь в напрямку Тартарского і Агдамського районів, "є черговою фальсифікацією".

Що передувало: Після тривалих перемовин 9 жовтня за посередництва РФ Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке мало набути чинності з 12:00 10 жовтня за місцевим часом (11:00 за київським).

Передісторія:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.
  • Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабасі з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Українська правда

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