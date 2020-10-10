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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Суббота, 10 октября 2020, 12:00
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
Armenia today

Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Арзербайджан также обвинил Армению в обстрелах.

Источник: представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook, Минобороны Азербайджана в Facebook, пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян в Facebook

Детали: Сначала Ованнисян сообщил, что азербайджанские ВС нанесли по Капану ракетный удар.

Позже он уточнил, что по Капану ракетного удара не было, однако Азербайджан применил ударные БПЛА, обстреляв Ерицванк, а также село Арцваник Сюникской области Армении. Один человек погиб.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле Капана.

Позже оно заявило, что "территория Тертерского и Агдамского районов обстреливаются противником".

Дословно Минобороны Азербайджана: "Несмотря на договоренность объявить о прекращении огня сегодня в 12:00, армянская армия попыталась атаковать в направлении Агдара-Тертер и Физули-Джабраил. В то же время ряд наших населенных пунктов находится под артиллерийским обстрелом вооруженных сил Армении.

Все попытки противника атаковать были успешно отражены нашими силами. Против армянской армии принимаются адекватные ответные меры".

Детали: Позже пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила об атаке сил Азербайджана в Нагорном Карабахе с южного направления и об обстреле города Гадрут.

Она также отметила, что заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона ведет огонь в направлении Тартарского и Агдамского районов, "является очередной фальсификацией".

Что предшествовало: После длительных переговоров 9 октября при посредничестве РФ Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 по киевскому).

Предыстория:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенном с территории Армении, но в Ереване это опровергали. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
  • Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергала.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

Украинская правда

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