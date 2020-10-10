Вірменія та Азербайджан домовились про перемир’я в Карабаху
Субота, 10 жовтня 2020, 04:11
Результатом тривалих перемовин Вірменії та Азербайджану стала домовленість про перемир’я, яке вступає в силу з 12:00 10 жовтня.
Джерело: "Інтерфакс"
Деталі: Загалом сторони погодили чотири пункти:
- Припинення вогню для обміну полоненими та іншими утримуваними, тілами загиблих, що відбудеться при посередниках та за критеріями Червоного Хреста;
- Додаткове погодження параметрів режиму припинення вогню;
- Вірменія та Азербайджан за посередництва Мінської групи ОБСЄ приступають до перемовин для мирного врегулювання конфлікту;
- Підтвердження сторонами незмінності формату перемовин.
Відповідні пункти представив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який виступив посередником на цих перемовинах.
Що передувало: 9 жовтня у Москві почалися переговори глави МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова з главою МЗС Вірменії Зограбом Мнацаканяном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху.
Передісторія:
- З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
- Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.
- Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
- У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.
Українська правда