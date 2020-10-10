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Вірменія та Азербайджан домовились про перемир’я в Карабаху

Субота, 10 жовтня 2020, 04:11

Результатом тривалих перемовин Вірменії та Азербайджану стала домовленість про перемир’я, яке вступає в силу з 12:00 10 жовтня. 

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Загалом сторони погодили чотири пункти:

  • Припинення вогню для обміну полоненими та іншими утримуваними, тілами загиблих, що відбудеться при посередниках та за критеріями Червоного Хреста;
  • Додаткове погодження параметрів режиму припинення вогню;
  • Вірменія та Азербайджан за посередництва Мінської групи ОБСЄ приступають до перемовин для мирного врегулювання конфлікту;
  • Підтвердження сторонами незмінності формату перемовин. 

Відповідні пункти представив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який виступив посередником на цих перемовинах. 

Що передувало: 9 жовтня у Москві почалися переговори глави МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова з главою МЗС Вірменії Зограбом Мнацаканяном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху

Передісторія:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.
  • Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджан


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