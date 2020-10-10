Вірменія та Азербайджан домовились про перемир’я в Карабаху

Результатом тривалих перемовин Вірменії та Азербайджану стала домовленість про перемир’я, яке вступає в силу з 12:00 10 жовтня.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Загалом сторони погодили чотири пункти:

Припинення вогню для обміну полоненими та іншими утримуваними, тілами загиблих, що відбудеться при посередниках та за критеріями Червоного Хреста;

Додаткове погодження параметрів режиму припинення вогню;

Вірменія та Азербайджан за посередництва Мінської групи ОБСЄ приступають до перемовин для мирного врегулювання конфлікту;

Підтвердження сторонами незмінності формату перемовин.

Відповідні пункти представив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який виступив посередником на цих перемовинах.

Що передувало: 9 жовтня у Москві почалися переговори глави МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова з главою МЗС Вірменії Зограбом Мнацаканяном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху.

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