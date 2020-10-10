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Парламент Киргизстану призначив прем'єром звільненого з в'язниці Садира Жапарова

Субота, 10 жовтня 2020, 21:41
Парламент Киргизстану призначив прем'єром звільненого з в'язниці Садира Жапарова
Садир Жапаров

Депутати парламенту Киргизстану на засіданні у суботу, 10 жовтня, затвердили на посаді прем'єр-міністра засновника партії "Мекенчіл" Садира Жапарова.

Джерело: 24.KG

Деталі: Як пишуть ЗМІ Киргизстану, під час виступу у парламенті Жапаров заявив про необхідність дотримання закону і проведення нових парламентських виборів.

Він також заявив, що президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков підпише заяву про відставку протягом двох-трьох днів.

Пряма мова: "Сьогоднішня ситуація склалася через партійну систему, ми не повинні порушувати закон та необхідно вирішити питання проведення повторних виборів. Народ вимагає змінити парламент, повернути одномандатну систему. Але конституційні реформи ми будемо вирішувати разом, з усіма сторонами".

Передісторія: Жапаров - єдиний зі звільнених з ув'язнення політиків після заворушень відразу ж з'явився на площі і виступив перед демонстрантами.

Його прихильники одразу заявили, що хочуть бачити Жапарова президентом, або як мінімум прем'єром-міністром країни. Прихильники Жапарова продовжували мітинг на його підтримку протягом останніх 5 днів біля будинку уряду.

Нагадаємо:

  • 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали 4 полсили. 10 із 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
  • Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах були серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.
  • 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів. Силовики гранатами та водометами розігнали учасників протесту. За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, із яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.
  • Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
  • 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати недійсними підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту).

"Українська правда" в Threads

Теми: Киргизстанмітинги
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