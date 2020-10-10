Парламент Киргизстану призначив прем'єром звільненого з в'язниці Садира Жапарова

Депутати парламенту Киргизстану на засіданні у суботу, 10 жовтня, затвердили на посаді прем'єр-міністра засновника партії "Мекенчіл" Садира Жапарова.

Джерело: 24.KG

Деталі: Як пишуть ЗМІ Киргизстану, під час виступу у парламенті Жапаров заявив про необхідність дотримання закону і проведення нових парламентських виборів.

Він також заявив, що президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков підпише заяву про відставку протягом двох-трьох днів.

Пряма мова: "Сьогоднішня ситуація склалася через партійну систему, ми не повинні порушувати закон та необхідно вирішити питання проведення повторних виборів. Народ вимагає змінити парламент, повернути одномандатну систему. Але конституційні реформи ми будемо вирішувати разом, з усіма сторонами".

Передісторія: Жапаров - єдиний зі звільнених з ув'язнення політиків після заворушень відразу ж з'явився на площі і виступив перед демонстрантами.

Його прихильники одразу заявили, що хочуть бачити Жапарова президентом, або як мінімум прем'єром-міністром країни. Прихильники Жапарова продовжували мітинг на його підтримку протягом останніх 5 днів біля будинку уряду.

Нагадаємо: