Парламент Кыргызстана назначил премьером освобожденного из тюрьмы Садыра Жапарова

Депутаты парламента Кыргызстана на заседании в субботу, 10 октября, утвердили в должности премьер-министра основателя партии "Мекенчил" Садыра Жапарова.

Источник: 24.KG

Детали: Как пишут СМИ Кыргызстана, выступая в парламенте Жапаров заявил о необходимости соблюдения закона и проведения новых парламентских выборов.

Он также заявил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней.

Прямая речь: "Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов. Народ требует изменить парламент, вернуть одномандатные систему. Но вопросы конституционной реформы мы будем решать вместе со всеми сторонами".

Предыстория: Жапаров - единственный из освобожденных из заключения политиков после беспорядков сразу же появился на площади и выступил перед демонстрантами.

Его сторонники сразу заявили, что хотят видеть Жапарова президентом, или как минимум премьером-министром страны. Сторонники Жапарова продолжали митинг в его поддержку в течение последних 5 дней у здания правительства.

Напомним: