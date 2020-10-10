Парламент Кыргызстана назначил премьером освобожденного из тюрьмы Садыра Жапарова
Депутаты парламента Кыргызстана на заседании в субботу, 10 октября, утвердили в должности премьер-министра основателя партии "Мекенчил" Садыра Жапарова.
Источник: 24.KG
Детали: Как пишут СМИ Кыргызстана, выступая в парламенте Жапаров заявил о необходимости соблюдения закона и проведения новых парламентских выборов.
Он также заявил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней.
Прямая речь: "Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов. Народ требует изменить парламент, вернуть одномандатные систему. Но вопросы конституционной реформы мы будем решать вместе со всеми сторонами".
Предыстория: Жапаров - единственный из освобожденных из заключения политиков после беспорядков сразу же появился на площади и выступил перед демонстрантами.
Его сторонники сразу заявили, что хотят видеть Жапарова президентом, или как минимум премьером-министром страны. Сторонники Жапарова продолжали митинг в его поддержку в течение последних 5 дней у здания правительства.
Напомним:
- 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
- Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
- 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
- Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
- 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.