Трамп вперше після повернення з лікарні з'явився на публіці

Президент США Дональд Трамп привітав з балкона кілька сотень своїх прихильників, які зібралися на галявині Білого дому в суботу.

Джерело: New York Times

Деталі: Президент Сполучених Штатів запевнив своїх прихильників, що з ним все добре.

Зазначається, що голос Трампа звучав впевненіше, ніж на початку тижня. Але на відміну від своїх типових виступів, що зазвичай тривають по півгодини, суботнє звернення тривало близько 15 хвилин.

Пряма мова Трампа: "Я почуваюся чудово! Я знаю, що ви молилися (за мене - УП)".

Виступ Дональда Трампа перед прихильниками 10 жовтня Doug Mills/The New York Times

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