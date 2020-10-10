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Трамп вперше після повернення з лікарні з'явився на публіці

Субота, 10 жовтня 2020, 22:26
Трамп вперше після повернення з лікарні з'явився на публіці
фото: Anna Moneymaker for The New York Times

Президент США Дональд Трамп привітав з балкона кілька сотень своїх прихильників, які зібралися на галявині Білого дому в суботу.

Джерело: New York Times

Деталі: Президент Сполучених Штатів запевнив своїх прихильників, що з ним все добре.

Виступ Дональда Трампа перед прихильниками 10 жовтня
Виступ Дональда Трампа перед прихильниками 10 жовтня
Doug Mills/The New York Times

Зазначається, що голос Трампа звучав впевненіше, ніж на початку тижня. Але на відміну від своїх типових виступів, що зазвичай тривають по півгодини, суботнє звернення тривало близько 15 хвилин.

Пряма мова Трампа: "Я почуваюся чудово! Я знаю, що ви молилися (за мене - УП)".

Нагадаємо:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення. 
  • 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампкоронавірусСША
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