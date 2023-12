Трамп вперше після повернення з лікарні з'явився на публіці

Президент США Дональд Трамп привітав з балкона кілька сотень своїх прихильників, які зібралися на галявині Білого дому в суботу.

Джерело: New York Times

Деталі: Президент Сполучених Штатів запевнив своїх прихильників, що з ним все добре.

Зазначається, що голос Трампа звучав впевненіше, ніж на початку тижня. Але на відміну від своїх типових виступів, що зазвичай тривають по півгодини, суботнє звернення тривало близько 15 хвилин.

Пряма мова Трампа: "Я почуваюся чудово! Я знаю, що ви молилися (за мене - УП)".

President Trump made his first public appearance since returning to the White House from a three-day stay in hospital for COVID-19, even as his aides remained silent on whether he is contagious https://t.co/853o1h3B0m pic.twitter.com/fJ33knDHh3