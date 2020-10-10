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Трамп впервые после возвращения из больницы появился на публике

Суббота, 10 октября 2020, 22:26
фото: Anna Moneymaker for The New York Times

Президент США Дональд Трамп поприветствовалс балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке Белого дома в субботу.

Источник: New York Times

Детали: Президент Соединенных Штатов заверил своих сторонников, что с ним все хорошо.

Отмечается, что голос Трампа звучал увереннее, чем в начале недели. Но в отличие от своих обычных выступлений, которые обычно длятся по полчаса, субботнее обращение длилось около 15 минут.

Прямая речь Трампа: "Я чувствую себя прекрасно! Я знаю, что вы молились (меня - УП)".

Выступление Дональда Трампа перед сторонниками 10 октября
Выступление Дональда Трампа перед сторонниками 10 октября
Doug Mills/The New York Times

Напомним:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
  • 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.

Темы: ТрампкоронавирусСША


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