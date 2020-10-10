Трамп впервые после возвращения из больницы появился на публике

Президент США Дональд Трамп поприветствовалс балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке Белого дома в субботу.

Источник: New York Times

Детали: Президент Соединенных Штатов заверил своих сторонников, что с ним все хорошо.

Отмечается, что голос Трампа звучал увереннее, чем в начале недели. Но в отличие от своих обычных выступлений, которые обычно длятся по полчаса, субботнее обращение длилось около 15 минут.

Прямая речь Трампа: "Я чувствую себя прекрасно! Я знаю, что вы молились (меня - УП)".

Выступление Дональда Трампа перед сторонниками 10 октября Doug Mills/The New York Times

Напомним: