Трамп впервые после возвращения из больницы появился на публике
Президент США Дональд Трамп поприветствовалс балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке Белого дома в субботу.
Источник: New York Times
Детали: Президент Соединенных Штатов заверил своих сторонников, что с ним все хорошо.
Отмечается, что голос Трампа звучал увереннее, чем в начале недели. Но в отличие от своих обычных выступлений, которые обычно длятся по полчаса, субботнее обращение длилось около 15 минут.
Прямая речь Трампа: "Я чувствую себя прекрасно! Я знаю, что вы молились (меня - УП)".
President Trump made his first public appearance since returning to the White House from a three-day stay in hospital for COVID-19, even as his aides remained silent on whether he is contagious https://t.co/853o1h3B0m pic.twitter.com/fJ33knDHh3— Reuters (@Reuters) October 10, 2020
Напомним:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
- Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
- 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.