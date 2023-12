Трамп впервые после возвращения из больницы появился на публике

Президент США Дональд Трамп поприветствовалс балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке Белого дома в субботу.

Источник: New York Times

Детали: Президент Соединенных Штатов заверил своих сторонников, что с ним все хорошо.

Отмечается, что голос Трампа звучал увереннее, чем в начале недели. Но в отличие от своих обычных выступлений, которые обычно длятся по полчаса, субботнее обращение длилось около 15 минут.

Прямая речь Трампа: "Я чувствую себя прекрасно! Я знаю, что вы молились (меня - УП)".

President Trump made his first public appearance since returning to the White House from a three-day stay in hospital for COVID-19, even as his aides remained silent on whether he is contagious https://t.co/853o1h3B0m pic.twitter.com/fJ33knDHh3