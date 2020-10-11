Суд не задовольнив позов мера Черкас до Зеленського

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову мера Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності й ділової репутації.

Джерело: рішення суду, ухвалене 1 жовтня

Дослівно: "Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що вислови відповідача не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень, а також підстави кваліфікувати його слова, як подану у брутальній, принизливій чи непристойній формі, оскільки оскаржувані фрази президента виражають його особисте, суб`єктивне відношення до:

- можливості мати ділові, дружні чи інші відносини ("я за один стіл з такими бандитами не сяду") з посадовою особою, яка, на думку глави держави, неналежно виконує свої обов`язки, як наслідок суб`єктивної, критичної оцінки публічної діяльності такої особи президентом України;

- забезпечення народовладдя, як умови лібералізації країни, навіть/випадку, коли електорат обирає на публічну посаду людину з неналежними, на особисте переконання президента України, для цього якостями ("будь-ласка, обирайте бандитів, якщо хочете")".

"Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_2 до президента України ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі".

Деталі: У рішенні зазначається, що апеляційну скаргу на рішення суду можна протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Повне судове рішення складене 6 жовтня.

Передісторія:

Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.

Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.

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