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Суд не задовольнив позов мера Черкас до Зеленського

Неділя, 11 жовтня 2020, 20:32
Суд не задовольнив позов мера Черкас до Зеленського

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову мера Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності й ділової репутації.

Джерело: рішення суду, ухвалене 1 жовтня

Дослівно: "Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що вислови відповідача не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень, а також підстави кваліфікувати його слова, як подану у брутальній, принизливій чи непристойній формі, оскільки оскаржувані фрази президента виражають його особисте, суб`єктивне відношення до:

- можливості мати ділові, дружні чи інші відносини ("я за один стіл з такими бандитами не сяду") з посадовою особою, яка, на думку глави держави, неналежно виконує свої обов`язки, як наслідок суб`єктивної, критичної оцінки публічної діяльності такої особи президентом України;

- забезпечення народовладдя, як умови лібералізації країни, навіть/випадку, коли електорат обирає на публічну посаду людину з неналежними, на особисте переконання президента України, для цього якостями ("будь-ласка, обирайте бандитів, якщо хочете")".

"Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_2 до президента України ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі".

Деталі: У рішенні зазначається, що апеляційну скаргу на рішення суду можна протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Повне судове рішення складене 6 жовтня.

Передісторія:

  • Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
  • Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
  • 27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.

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Українська правда

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Теми: ЧеркасисудЗеленський
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