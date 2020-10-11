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Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс к Зеленскому

Воскресенье, 11 октября 2020, 20:32

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: решение суда, принятое 1 октября

Дословно: "Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что высказывания ответчика не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений, а также основания квалифицировать его слова, как представленные в грубой, унизительной или неприличной форме, поскольку оспариваемые фразы президента выражают его личное, субъективное отношение к:

- возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ("я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица президентом Украины;

- обеспечению народовластия, как условию либерализации страны, даже/в случае, когда электорат избирает на публичную должность человека с ненадлежащими, по личному убеждению президента Украины, для этого качествами ("пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите")".

"Отказать в удовлетворении иска ЛИЦО_2 к президенту Украины ЛИЦО_3 о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме".

Детали: В решении отмечается, что апелляционную жалобу на решение суда можно подать в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Если в судебном заседании была объявлена только вступительная и резолютивная части судебного решения, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения. Полное судебное решение составлено 6 октября.

Что предшествовало:

  • Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.
  • Городской глава Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
  • 27 мая Бондаренко подал в суд на Зеленского.

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Украинская правда
Темы: ЧеркассысудЗеленский


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