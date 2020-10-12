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У Мінську звільнили 13 журналістів, декількох ще тримають у міліції

Понеділок, 12 жовтня 2020, 13:31
Олександр Ружечко, onliner.by

У столиці Білорусі Мінську вночі відпустили 13 із 17 журналістів, затриманих у неділю 11 жовтня.

Джерело: Білоруська асоціація журналістів

Деталі: На 13 журналістів - Сергія Сацюка, Тетяну Каравянкову, Олену Талкачову, Дмитра Дмітрієва, Настю Бойко, Олексія Івашкевича, Олександра Ружечка, Олександра Уладику, Олексія Носова, Павла Кричка, Ірину Кацелович, Надію Бужан та Єгора Марциновича — склали протоколи про нібито непокору міліції (стаття 23.4 КоАП), суд розгляне їх найближчими днями. Їх відпустили з Кастричницького райвідділку міліції.

У багатьох журналістів вилучили мобільні телефони та фотоапарати.

Журналіста "Белсату" Зміцера Міцкевиче, нещодавнього переможця конкурсу "Свобода слова", та політичного активіста Іллю Дабратвора, який був на мітингу як журналіст, не відпустили. Обох відправили на Окрестіна і будуть судити.

Журналістів Євгенію Довгу (затриману в п'ятницю) та Олену Довнар мають судити у Мінську в понеділок (Довнар відбула 15 днів арешту, але не була звільнена через новий протокол).

Журналістів також будуть судити в регіонах.

Цьому передувало: 11 жовтня на акціях протесту в Білорусі затримали понад 20 журналістів: повідомлялося, що у Мінську затримали 17 журналістів, у Гродно - 4, у Вітебську - 2.

Загалом у ході акцій протесту в Білорусі в неділю було затримано понад 600 осіб.

Між тим, у суботу Олександр Лукашенко у СІЗО КДБ зустрівся з політв'язнями, після чого бізнесмена Юрія Воскресенського та директора IT-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевича випустили на свободу.

Теми: БілорусьЗМІмедіасвобода слова


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