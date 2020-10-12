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Кількість затриманих учасників протестів у Білорусі перевищила 500 осіб

Понеділок, 12 жовтня 2020, 00:48

В ході акцій протесту в Білорусі в неділю було затримано більше 500 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 1:00 у списку "Весни" – імена 502 затриманих. Список доповнюється.

Більша частина затримань сталася в Мінську.

Також затримували протестувальників у Бобруйську, Гродно, Солігорську, Бресті, Могильові, Гомелі, Вітебську та Ліді.

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані сотні людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
  • За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
  • Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Теми: БілорусьвибориЛукашенкоцензура


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