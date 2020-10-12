В ході акцій протесту в Білорусі в неділю було затримано більше 600 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 4:00 у списку "Весни" – імена 602 затриманих. Список доповнюється.

Більша частина затримань сталася в Мінську.

Також затримували протестувальників у Бобруйську, Гродно, Солігорську, Бресті, Могильові, Гомелі, Вітебську та Ліді.

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані сотні людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

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