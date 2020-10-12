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В Минске освободили 13 журналистов, нескольких еще держат в милиции

Понедельник, 12 октября 2020, 13:31
Александр Ружечко, onliner.by

В столице Беларуси Минске ночью отпустили 13 из 17 журналистов, задержанных в воскресенье 11 октября.

Источник: Белорусская ассоциация журналистов

Детали: На 13 журналистов - Сергея Сацюка, Татьяну Каравянкову, Елену Талкачову, Дмитрия Дмитриева, Настю Бойко, Алексея Ивашкевича, Александра Ружечко, Александра Уладыку, Алексея Носова, Павла Кричко, Ирину Кацелович, Надежду Бужан и Егора Марциновича - составили протоколы о якобы неповиновение милиции (статья 23.4 КоАП), суд рассмотрит их в ближайшие дни. Их отпустили из Кастричницкого райотдела милиции.

У многих журналистов изъяли мобильные телефоны и фотоаппараты.

Журналиста "Белсата" Змицера Мицкевича, недавнего победителя конкурса "Свобода слова", и политического активиста Илью Дабратвора, который был на митинге как журналист, не отпустили. Обоих отправили на Окрестина и будут судить.

Журналисток Евгению Довгую (задержанную в пятницу) и Елену Довнар должны судить в Минске в понедельник (Довнар отбыла 15 дней ареста, но не была освобождена из-за нового протокола).

Журналистов также будут судить в регионах.

Этому предшествовало: 11 октября на акциях протеста в Беларуси задержали более 20 журналистов: сообщалось, что в Минске задержали 17 журналистов, в Гродно - 4, в Витебске - 2.

Всего в ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье было задержано более 600 человек.

Между тем, в субботу Александр Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с политзаключенными, после чего бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили на свободу.

Темы: БеларусьСМИмедиасвобода слова


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