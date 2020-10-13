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Яроша пропонують призначити головою делегації в ТКГ - петиція нардепки "ЄС"

Вівторок, 13 жовтня 2020, 14:37
Яроша пропонують призначити головою делегації в ТКГ - петиція нардепки ЄС

На сайті президента зареєстровано петицію – призначити головою української делегації в Тристоронній контактній групі екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

Джерело: сайт глави держави

Деталі: Ініціатором петиції є народна депутатка фракції "Європейська солідарність" медик-доброволець Яна Зінкевич.

У документі наголошується важливість переговорного процесу в Мінську, але вказується, що перемовини зайшли у глухий кут. На думку ініціаторки петиції, авторитет Яроша як  воїна-захисника, мужність і відданість посилять українську позицію у перемовному процесі та поставлять на місце країну-агресора.

Станом на 14.30 документ, зареєстрований 13 жовтня, підписали майже 600 осіб. Для розгляду президентом петиція має протягом 92 днів набрати 25 тисяч голосів.

Нагадаємо: Нещодавно розгорівся скандал навколо висловлювань першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна. Він заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. Фокін був звільнений, його місце наразі вакантне. Очолює українську делегацію ТКГ перший президент України Леонід Кравчук.

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Українська правда

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Теми: Мінські угодиЯрош
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