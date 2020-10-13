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Яроша предлагают назначить главой делегации в ТКГ - петиция нардепа "ЕС"

Вторник, 13 октября 2020, 14:37
Яроша предлагают назначить главой делегации в ТКГ - петиция нардепа ЕС

На сайте президента зарегистрирована петиция - назначить главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Источник: сайт главы государства

Детали: Инициатором петиции является народный депутат фракции "Европейская солидарность" медик-доброволец Яна Зинкевич.

В документе отмечается важность переговорного процесса в Минске, но указывается, что переговоры зашли в тупик. По мнению инициатора петиции, авторитет Яроша как воина-защитника, мужество и преданность усилят украинскую позицию в переговорном процессе и поставят на место страну-агрессора.

По состоянию на 14.30 документ, зарегистрированный 13 октября, подписали почти 600 человек. Для рассмотрения президентом петиция должна в течение 92 дней набрать 25000 голосов.

Напомним: Недавно разгорелся скандал вокруг высказываний первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. Фокин был уволен, его место пока вакантно. Возглавляет украинскую делегацию ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияЯрош
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