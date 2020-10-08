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Кравчук каже, що кандидатури на місце Фокіна у ТКГ поки немає

Четвер, 8 жовтня 2020, 11:02

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що кандидатури на посаду свого першого заступника, яку займав Вітольд Фокін, наразі немає.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести.

Не просто, що вона скаже: "Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях". Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини".

Деталі: За словами Кравчука, наразі кандидатур на цю посаду немає: "Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки".

Раніше посаду першого заступника глави ТКГ займав Фокін, якого звільнили після кількох скандальних заяв.

Для довідки: Фокін був депутатом Верховної Ради УРСР у 1985-1990 роках, нардепом України 1-го скликання (у 1991-1994 роках).

У жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради міністрів України. У листопаді того ж року був затверджений на цій посаді.

З березня 1991 року обіймав посаду прем'єр-міністра України. 30 вересня 1992 року подав у відставку.

Що було раніше: Офіс президента Володимира Зеленського обурився позицією першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна щодо того, що війни Росії з Україною на Донбасі немає, і заявив, що це твердження розходиться з позицією України. 

Передісторія:

  • 29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва перший заступник голови делегації України у ТКГ Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. 
  • Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".  
  • За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав Фокіна мерзотником та закликав відправити "знову на пенсію".
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перший заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін має піти з Тристоронньої контактної групи.

Теми: КравчукТКГМінські угодиДонбас


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