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Тихановська зібрала онлайн представників білоруських заводів: планували страйк

Вівторок, 13 жовтня 2020, 23:56
Тихановська зібрала онлайн представників білоруських заводів: планували страйк

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська провела онлайн-зустріч з лідерами протесту на заводах в Білорусі. Вони обговорювали, яким чином проведуть запланований страйк.

Джерело: пресслужба Тихановської

Деталі: На віртуальній зустрічі були присутні представники білоруських заводів МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, Гродноазот, Коммунмаш, МЕТЗ імені В.І.Козлова. Також в онлайн-дзвінку брала участь представник ініціативи "Чесні люди" Заріна Сорокіна, співзасновники фонду BySol Андрій Стрижак, Олександр Підгорний та Ярослав Лихачовський.

Дослівно: "Лідери заводчан поділилися думками, яким чином страйк може проявлятися на їх підприємствах максимально ефективно, з огляду на особливості управління та робочого процесу.

Представники фонду підкреслили, що кожен день працюють над наданням допомоги звільненим співробітникам заводів. Представник "Чесних людей" заявила, що запущений процес надання необхідної юридичної допомоги тим співробітникам, хто стикається з тиском і необхідністю захищати свої права. Крім того, консультації юристів стосуються і самої процедури проведення страйків".

Нагадаємо: Тихановська оголосила ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.

Що передувало:

  • Під час акцій протесту в Білорусі у неділю затримані понад 700 людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.
  • Згодом Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом.
  • А в понеділок білоруські силовики розігнали мирний марш пенсіонерів. Після цього Тихановська заявила: "Сьогодні режим переступив чергову риску: силовики застосували петарди і сльозогінний газ проти пенсіонерів. Це акт насильства проти тих, кого роками вважали самим лояльним електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому повинні довести справу до кінця - і домогтися нових виборів".

Українська правда

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Теми: БілорусьТихановська
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