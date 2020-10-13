Тихановская собрала онлайн представителей беларусских заводов: планировали забастовку
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами протеста на заводах в Беларуси. Они обсуждали, каким образом проведут запланированную забастовку.
Источник: пресс-служба Тихановской
Детали: На виртуальной встрече присутствовали представители беларусских заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, ГродноАзот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова. Также в онлайн-звонке участвовала представитель инициативы "Честные люди" Зарина Сорокина, сооснователи фонда BySol Андрей Стрижак, Александр Подгорный и Ярослав Лихачевский.
Дословно: "Лидеры заводчан поделились мнениями, каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса.
Представители фонда подчеркнули, что каждый день работают над оказанием помощи уволенным сотрудникам заводов. Представитель "Честных людей" заявила, что запущен процесс оказания необходимой юридической помощи тем сотрудникам, кто сталкивается с давлением и необходимостью защищать свои права. Кроме того, консультации юристов касаются и самой процедуры проведения забастовок".
Напомним: Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.
Что предшествовало:
- В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны более 700 людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.
- Позже Тихановськая заявила о новом этапе насилия над белорусским народом.
- А в понедельник беларусские силовики разогнали мирный марш пенсионеров. После этого Тихановская заявила: "Сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца - и добиться новых выборов".