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Разумков: Гроші на "опитування Зеленського" з бюджету не виділялися

Середа, 14 жовтня 2020, 13:16
Разумков: Гроші на опитування Зеленського з бюджету не виділялися

Голова ВР Дмитро Разумков заявляє, що додаткових коштів для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, не передбачено.

Джерело: Разумков у коментарі журналістам у неділю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю... додаткових коштів для проведення якихось опитувань, не передбачено... Законів не було прийнято, які б дозволяли проводити це саме Центральній виборчій комісії.

Проводити їх на виборчих дільницях, зі свого минулого я пам'ятаю, також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці".

"Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни до держбюджету, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які б були зареєстровані в якості змін до головного бюджету немає, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу".

Що передувало: 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроЗеленськийвибориЦВК
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