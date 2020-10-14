Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков: Деньги на "опрос Зеленского" из бюджета не выделялись

Среда, 14 октября 2020, 13:16
Разумков: Деньги на опрос Зеленского из бюджета не выделялись

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявляет, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, не предусмотрено.

Источник: Разумков в комментарии журналистам в воскресенье в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии.

Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка".

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениям в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу".

Что предшествовало: 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийвиборыЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: