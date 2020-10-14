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Разумков: Деньги на "опрос Зеленского" из бюджета не выделялись

Среда, 14 октября 2020, 13:16

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявляет, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, не предусмотрено.

Источник: Разумков в комментарии журналистам в воскресенье в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии.

Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка".

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениям в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу".

Что предшествовало: 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

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Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийвиборыЦИК


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