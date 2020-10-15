Степанов назвав приблизну ціну вакцини від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу може коштувати близько 37 доларів, коли буде доступна Україні.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Степанова: "Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії виробників вакцин, які проводять третю фазу (клінічних випробувань – УП). Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів".

Деталі: За словами міністра, кінцева вартість ще невідома. Ціну у 37 доларів назвали компанії із США та Китаю. Вона формується відповідно до витрат на її виготовлення. Окрім того, не виключено, що ціна може стати меншою.

Що передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, що в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.