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Степанов назвал приблизительную цену вакцины от коронавируса

Четверг, 15 октября 2020, 03:48
Степанов назвал приблизительную цену вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может стоить около 37 долларов, когда будет доступна для Украины.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24"

Прямая речь Степанова: "Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний – УП). Предыдущая цена, которую они давали, это 37 долларов".

Детали: По словам министра, конечная стоимость еще неизвестна. Цену в 37 долларов назвали компании из США и Китая. Она формируется в соответствии с затратами на ее изготовление. Кроме того, не исключено, что цена может стать меньше.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

Украинская правда

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Темы: Степановкоронавирусвакцинация
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